Об артемии, экологии и кадрах. Интересные факты об алтайской компании «Арсал» к её юбилею
Из озера Большое Яровое специалисты «Арсала» добывают яйца рачка артемии, которые перерабатывают в корма. Продукцию закупают более чем 20 стран мира
25-летний юбилей отмечает в 2022 году компания «Арсал» — крупнейший в России переработчик цист рачка артемии. Предприятие расположено в городе-курорте Алтайского края и известно во всём мире как производитель корма для креветок и ценных пород рыб. Рассказываем, чем знаменит «Арсал» и какими успехами гордится.
Что известно о компании «Арсал»?
«Арсал» работает на рынке с 1996 года. Сегодня это современное высокотехнологичное производство по заготовке и переработке артемии на стадии цист.
Предприятие расположено в городе-курорте Яровое. Из озера Большого Ярового специалисты добывают яйца рачка артемии, которые затем перерабатывают в корма. В сутки предприятие способно обрабатывать более 25 тонн сырья.
Где используют артемию и куда её поставляют?
Артемия и цисты артемии являются ценным кормом на фермах по разведению рыб и креветок.
Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран мира. Особенно успешно работает на рынках Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Европы. Популярна продукция в Таиланде, Тайване, Сингапуре, Китае, Корее, Вьетнаме, Турции, Индии, Эквадоре и Малайзии.
А добывать артемию вообще законно?
Да. Для добычи цист «Арсал» на конкурсной основе заключил с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края договор пользования рыболовным участком. Компания ежегодно получает разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в территориальном органе Росрыболовства, которые определяют максимально возможный объём заготовки. А этот самый допустимый объём добычи определяется на основании данных исследований Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Так что деятельность по добыче цист артемии осуществляется под строгим контролем и надзором государственных органов.
Вся продукция, которую выпускает «Арсал», — сертифицируется. Каждая товарная партия получает ветеринарный сертификат. А его выдают только после проведения независимых лабораторных исследований. Высокое качество товара также подтверждают многочисленные анализы и тесты от лаборатории Университета Аризоны (США).
Вылов артемии не нарушает экологию озера?
Нет. Во-первых, компания работает чётко по выделенным объёмам добычи и не превышает их. А во-вторых, в «Арсале» создана научно-промышленная лаборатория, сотрудники которой каждый месяц мониторят состояние озера, исследуют воду и популяции артемий — как раз для того, чтобы экологично использовать природные ресурсы. Как говорят в компании, такие исследования помогают сохранять популяцию артемии и не нарушать баланс экосистемы озера.
Вся информация о проведённых исследованиях хранится в реестре лаборатории.
«Мы выступаем здесь как научный биоинститут внутри компании, проводя исследования и публикуя материалы, полезные для отрасли в целом. В рамках этих исследований мы обмениваемся информацией с нашими партнёрами, участвуем в международных встречах и конференциях, а также встречаем гостей у себя на предприятии», — отмечают в «Арсале».
Кроме того, компания следит за состоянием озера Большого Ярового. Ежегодно сотрудники «Арсала» очищают водоём и его берега от пластика и прочего мусора.
А можно ли выловить всю артемию из озера?
Нет. Артемия сама «следит» за своей популяцией и характеризуется крайней живучестью, говорят учёные. Так, она умеет откладывать два типа яиц — с толстой оболочкой (хранятся годы на дне водоёма), и с тонкой оболочкой, способные к вылуплению в тот же сезон или даже сразу после откладывания. И если в какой-то сезон будет изъято слишком большое количество цист, то уже в течение 2-3 лет популяция восстановится до изначального уровня.
А так как артемия находится на всей акватории озера — на поверхности, внизу на дне в виде отложений, в толще воды, в иле, её полностью выловить из озера не получится. А значит, никакая экологическая катастрофа из-за исчезновения артемии невозможна.
Как «Арсал» влияет на жизнь в городе Яровом
Производственный комплекс компании находится в Яровом. «Арсал» можно смело назвать градообразующим предприятием, которое обеспечивает рабочими местами жителей населённого пункта. Средняя заработная плата на предприятии — более 45 тысяч рублей. Это выше, чем по краю.
Здесь ценят кадры. В компании гордятся, что многие сотрудники работают в «Арсале» уже 20 лет.
Большое внимание уделяется и молодым кадрам. Ежегодно «Арсал» предоставляет базу для практики студентам. Есть договорённость с вузами по выплате стипендий студентам определённых специальностей. А после окончания университета выпускникам предоставляют рабочие места.
Компания — крупный и ответственный налогоплательщик. Так, в 2021 году во все уровни бюджета было выплачено 87,4 млн налогов и страховых взносов.
Какими успехами гордятся в «Арсале»
«Арсал» ежегодно участвует в крупных международных выставочных мероприятиях в сфере аквакультуры, где презентует уникальный продукт как лучший и экологический корм из Алтайского края.
По итогам 2021 года компания «Арсал» заняла первое место в конкурсе «Экспортёр года» Алтайского края. Комиссия оценивала не только объёмы производства и проданной продукции, но и географию экспорта. У «Арсала» она весьма обширная, поскольку порядка 90% товара предприятие поставляет за рубеж.
В 2021 году компания стала лауреатом престижной национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
Премию присуждают лучшим предприятиям-экспортёрам, лучшим малым предприятиям и муниципальным образованиям, внёсшим серьёзный вклад в развитие региона.
Планы по развитию
Весной 2022 года «Арсал» начал строительство нового современного завода. Стройка идёт на средства гранта от фонда Моногорода РФ, который компания получила в 2021 году. Скоро не только в крае, но и во всей России появится первый завод по производству кормов в аквакультуре, который будет соответствовать всем мировым стандартам. Создадут в «Арсале» и новые рабочие места.
В целом объём привлечённых средств в инвестиционный проект составит более 210 млн рублей.