Около миллиарда рублей выделят Алтайскому краю из-за роста цен на стройматериалы

Правительство России выделит из резервного фонда почти 40 млрд рублей, которые направят на поддержку регионов в связи с ростом цен на стройматериалы. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского края.

939,9 млн рублей из общей суммы получит Алтайский край.

“Средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств при реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения, реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности, а также в связи с ростом числа обучающихся”, — сказано в сообщении.

Также средства направят на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, развитие сельской инфраструктуры и спортивных объектов.