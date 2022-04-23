Олег Тиньков собирается продать долю в «Тинькофф Банке»

Олег Тинькофф ведёт переговоры о продаже своей доли в группе «Тинькофф», пишет РБК со ссылкой на источники.

Бизнесмен планирует продать 35% акций TCS Group (входят «Тинькофф Банк», «Тинькофф Страхование» и другие активы), которая оформлена на семейный траст.

Один из собеседников издания сообщил, что Тиньков хочет полностью выйти из российских активов. По информации другого, подготовка к процессу началась до событий на Украине и введения санкций.

Ещё один источник добавил, что основатель хочет «нормально жить» не в России и не зависеть от руководства страны.

Напомним, Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф Банка» в начале 2021 года.

Ранее в «Тинькофф» сообщили, что в 2022 году компания проведёт ребрендинг и будет называться по-другому, поскольку банк перерос первоначальный смысл «именного» бренда.