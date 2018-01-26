Олигарх Дерипаска пожаловался на слишком крепкий рубль

Основатель "Базэла", контролирующий акционер алюминиевого производителя UC Rusal и автомобильной группы ГАЗ Олег Дерипаска рассказал на форуме в Давосе в интервью "России 24" о том, что российский рубль стоит дорого, пишут "Ведомости".

Новости

Экономика "Тут нет никаких приписок": Путин заверил, что экономика РФ растет

Дерипаска, занимающий 23-е место в списке самых богатых бизнесменов России в списке Forbes с состоянием $5,1 млрд, заявил, что хвалить работу ЦБ РФ точно не за что.

"Мы же видим результат - Китай показал рост больше 6,5%, Америка демонстрирует рост 3%. И то, что у нас полное отсутствие роста, это связано с неконкурентоспособностью наших товаров", - подчеркнул бизнесмен.

"Это в первую очередь связано с завышенным курсом рубля и отсутствием тех стимулов, которые нужны, чтобы развивалось производство в стране, а именно - доступное финансирование, низкие процентные ставки", - отметил Дерипаска.

По его словам, в прошлом году "Базэл" боролся с теми же проблемами, которые стояли перед российской экономикой последние три года. "И конечно, очень сильно помогли положительные изменения, которые произошли на сырьевом рынке. Цены на многие товары нашего экспорта поднялись, что, конечно, сбалансировало многие вещи", - сказал Дерипаска.

Но с другой стороны, те же тенденции, которые были в 2015–2016 гг. - высокие процентные ставки, отсутствие реального доступа на основные финансовые рынки, - они продолжали оказывать негативное воздействие, заявил бизнесмен.