Опасаться нечего. Юрист объяснил, могут ли банки резко поднять ставки на выданные ипотеки

Несмотря на ожидаемый рост ставок по ипотеке более 20%, клиентам, которые уже оформили кредиты, опасаться нечего. Российские банки не могут менять условия договоров с клиентами, которые были заключены ранее. Об этом amic.ru сообщил юрист компании “Краевой юридический центр” Виталий Ленда. Однако если в договоре есть “особенный” пункт, то заёмщик должен быть готов к увеличению процента.

Правила и исключения

Центральный банк России 28 февраля заявил, что намерен увеличить ключевую ставку до 20%. Это означает, что проценты по всем видам кредитов (в том числе и ипотечным) будут ещё выше. Однако на уже действующие займы повышение ставки не распространится: если в договоре указано, что банк выдал заёмщику кредит по ставке 8%, то она сохранится на весь срок кредитования.

Исключения составляют лишь договоры, в которых есть пункт о повышении ставки в одностороннем порядке.

“Необходимо смотреть каждый конкретный случай. На основании закона “О защите прав потребителей” и правил Центробанка по ипотечным кредитам и всем кредитам банку запрещено поднимать ставку в одностороннем порядке. Если же в договоре есть пункт, в котором указано, что банк в случае форс-мажора может поднять ставку, то это может случиться. В этом случае нужно обращаться в банк”, — отметил юрист Виталий Ленда.

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Экономика ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%

В законах “О банках и банковской деятельности” и “О потребительском кредите (займе)” сказано, что финансовая организация не вправе менять в одностороннем порядке процентные ставки по кредиту. Исключения — случаи, предусмотренные законом или кредитным договором: по согласованию с заёмщиком; по решению суда, например, если клиент нарушает условия кредитного договора; при отказе от оформления страхования или продления страховки.

По словам юриста, сейчас особенно не повезло тем жителям, которые получили одобрение банка на ипотеку по старой ставке (до 28 февраля она была 9,5%), но не успели заключить договор с организацией, потому что подбирали недвижимость.

“Скорее всего, вероятность 99%, что им кредит будет выдан на новых условиях”, — резюмировал Виталий Ленда.

Что говорят банки?

Ростом ключевой ставки сейчас обеспокоены все, даже сам Центробанк. Своё решение регулятор объяснил тем, что необходимо “поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения”.

Российские банки 28 февраля получили тысячи сообщений и звонков от обеспокоенных заёмщиков (которые уже оформили кредиты), поэтому опубликовали официальные заявления, чтобы успокоить населения. Так, организации заявили, что не намерены менять ставки по уже выданным населению кредитам, в том числе ипотечным. Соответствующие разъяснения уже опубликовали Сбер и ВТБ.

“Что будет со ставкой по моему действующему кредиту в связи с последними событиями? Вырастет ли она? Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит”, — сказано в сообщении Сбера в официальном Telegram-канале банка.

Подобное сообщение в своём Telegram-канале также опубликовал ВТБ. В банке уточнили, что все условия по ранее выданным кредитам, в том числе ипотечным, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах. “Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны”, — подчеркнули в ВТБ.

Об отсутствии планов менять ставку по уже выданным кредитам и ипотеке сообщил также Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

Обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключённых до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%, распорядился и президент России Владимир Путин.