Опора для аграриев. Директор Россельхозбанка рассказал об итогах выставки «Золотая осень»

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» прошла в Москве с 5 по 8 октября. Алтайский край представлял директор регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко. Он поделился впечатлениями от мероприятия, а также рассказал, почему сельское хозяйство — очень современная отрасль и какой вклад в развитие агропромышленности вносит Россельхозбанк.

— «Золотая осень» демонстрирует достижения сельского хозяйства. Какое оно сейчас?

— Сельское хозяйство сегодня — это драйвер российской экономики, даже несмотря на санкционное давление. Аграрии России удовлетворяют потребности населения в базовых продуктах и часть продукции экспортируют. Успешно ведётся политика импортозамещения. По сути, сейчас страна импортирует в основном продукты, которые в силу климата у нас просто не растут: например, кофе или бананы. Подчеркну, аграрии России добились продовольственной безопасности страны. В этом есть доля каждого региона, в том числе Алтайского края и Республики Алтай. Я горжусь тем, что наши аграрии добиваются высоких результатов в общем деле, в том числе и при нашей поддержке. Сейчас мы помогаем АПК стать по-настоящему современной отраслью и представленные на «Золотой осени» стенды регионов, технологии, товары и услуги — яркое тому подтверждение.

— Расскажите, какими проектами в вашем регионе вы больше всего гордитесь.

— Стоит отметить поддержку Россельхозбанком крупных сельскохозяйственных компаний, производителей техники и переработчиков. Мы гордимся тем, что наши клиенты, независимо от размеров бизнеса, доверяют банку не только финансирование сезонных работ и текущей деятельности, но и осуществление инвестиционных проектов. Только крупному бизнесу за 2021-2022 годы мы предоставили порядка 1,5 млрд рублей на приобретение техники, оборудования, транспортных средств. Заёмщики по инвестиционным проектам — лидеры АПК Алтайского края: предприятия группы компаний «СЭУС», «Алтайская бурёнка», «Гудвилл», «Бочкари», а также компания «АлтАвто», оказывающая услуги по грузоперевозкам. В целом с начала года РСХБ направил в сельское хозяйство Алтайского края и Республики Алтай более 11 млрд рублей.

— Вы назвали сельское хозяйство по-настоящему современной отраслью. Как обстоят дела с цифровизацией?

— АПК — это очень наукоёмкая отрасль. За последние семь лет объём инвестиций в агротехнологии в мире вырос в девять раз — с 6 до 52 млрд долларов. Крупные компании всё больше инвестируют в развитие инноваций в АПК, а стартапы активно привлекают венчурный капитал. Внедрение агротехнологий позволяет аграриям принимать решения на основе точных данных и анализа причинно-следственных связей. В итоге снижается вероятность ошибок, уменьшаются издержки и потери производства, растёт урожайность. Выручка среднестатистического российского фермера может вырасти по меньшей мере на 30% в перспективе двух лет с момента внедрения современных агротехнологий.

— И как участвует в поддержке агротеха Россельхозбанк?

— Мы стали первопроходцами в этом направлении, внедрили и развиваем экосистему Своё, работаем со всеми потребностями агротеха комплексно. Россельхозбанк уже вложил в агротех порядка 2,5 млрд рублей. Сейчас в нашем регионе b2b-сервисом Своё Фермерство пользуются порядка 600 клиентов, разместивших на платформе свыше 2,5 тысячи своих товаров и услуг. К маркетплейсу Своё Родное подключены более 300 фермеров, продающих около двух тысяч наименований товаров. На сервисе поиска работы в АПК «Я в агро» представлено более 200 вакансий. Кроме того, в экосистему входят платформы для улучшения жилищных условий Своё Жильё и Своё Село.

— Кстати, о селе. В апреле Россельхозбанк объявил о возобновлении реализации программы «Сельская ипотека» после выделения субсидий. Каков спрос на программу?

— Это один из самых популярных наших ипотечных продуктов, ведь можно по льготной ставке под 3% кардинально улучшить жилищные условия, переехать в экологически благоприятную сельскую местность. С начала действия программы в Алтайском крае и Республике Алтай мы выдали свыше 2,4 млрд рублей сельской ипотеки порядка 1,5 тыс. клиентов и их семьям.

— Каковы горизонты развития АПК страны, на ваш взгляд?

— Сейчас перед сельским хозяйством страны стоят задачи технологической модернизации, создания отечественной генетики и селекции, развития кадрового потенциала, а также обеспечения темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. Планов много и у нас, поэтому Россельхозбанк продолжит оказывать отрасли системную помощь.

АО «Россельхозбанк»