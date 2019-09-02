Орешкин заявил, что Россию устроит и 40$ за баррель нефти

Россия стала меньше зависеть от стоимости нефти, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

В качестве примера он провел аналогию с временами СССР, который, по его словам, нуждался в высокой цене на нефть.

"Если в середине 80-х годов прошлого века Саудовскую Аравию устраивала относительно низкая цена на нефть, то Советский Союз нуждался в высокой. СССР был слабым звеном и получил все проблемы, когда нефтяной рынок среагировал вниз, – утверждает Орешкин. – Сейчас ситуация зеркальная, мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40".

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Глава Минэкономразвития уточнил, что наиболее мощный скачок в этом направлении сделан именно за последние пять лет. Если в 2014-м государству требовалось получать 115 долларов за баррель, то сейчас достаточно 45.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем грозит понижение цены на нефть до 40 долларов за баррель.

По его словам, это больше ударит по американским нефтяникам, чем по российским, так как добыча нефти в США станет попросту нерентабельной. В то время как россияне даже при такой стоимости продолжат получать доход.

Также Путин рассказал, что не является сторонником неконтролируемого роста цен на углеводороды. Он утверждает, что текущие расценки вполне приемлемые.