Основатель «Ростик'са» положительно оценил возвращение бренда в Россию

Основатель «Ростик'са» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко прокомментировал возвращение бренда в Россию. Его слова передаёт «Лента».

Предприниматель отметил, что это правильный шаг для KFC, поскольку компания должна уйти из России.

«Конечно, это приятно. Такую мысль мы обсуждали где-то в апреле-мае, возможно, они и сами догадывались. Это и мне приятно, и для России приятно, что возвращается наша марка, которая была создана в России. Это и приятно, и полезно», — сказал основатель «Ростик'са».

Он добавил, что когда бизнес продавался, в России было около 200 ресторанов, а теперь сеть выросла в пять раз.

Ордовский-Танаевский Бланк заявил, что готов помочь в развитии проекта, если к нему обратятся.