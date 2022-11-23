Осталась всего неделя. Как заплатить налог и куда обращаться, если уведомление ещё не пришло?

В УФНС рассказали, что будет, если вовремя не заплатить налог и почему не надо ждать уведомления на «Госуслугах»

23 ноября 2022, 11:03

До 1 декабря физические лица должны уплатить налоги на землю, транспорт и имущество за 2021 год. Если вовремя этого не сделать, то должников ждут дополнительные траты. Рассказываем, как быстрее и проще заплатить все налоги, почему не стоить ждать налоговое уведомления на «Госуслугах» и что делать, если оно вообще не пришло.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря?

Будут начисляться пени. Причём за каждый день просрочки платежа. Это значит, чем дольше просрочка — тем больше окажется общая сумма долга. Именно поэтому УФНС России по Алтайскому краю рекомендует оплачивать налоги до наступления срока уплаты.

У меня мало времени. Как быстрее оплатить налоги?

Есть разные способы. Выбирайте тот, который вам удобнее:
— в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России;
— мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
— в банкомате;
— отделении Сбербанка;
— на почте;
— с помощью Единого налогового платежа (через сервис «Уплата налогов и пошлин»);
— с помощью мобильных приложений российских банков;
— в МФЦ.

В УФНС напоминают, что налоговая служба направляет уведомления на уплату имущественных налогов в «Личный кабинет» (если плательщик является пользователем сервиса). Остальным плательщикам уведомления приходят «Почтой России».

Напоминания об уплате налогов теперь можно получать по СМС

Напоминания об уплате налогов теперь можно получать по СМС

А на «Госуслуги» придёт уведомление?

Нет. Ждать налоговых уведомлений на портале госуслуг не следует, поскольку уведомления на уплату налогов на землю, транспорт и имущество на портал «Госуслуги» не направляются. Там отображаются лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после окончания установленного законодательством срока для уплаты имущественных налогов, то есть уже после 1 декабря.

Что делать, если мне не пришло уведомление об уплате налогов?

Если вы являетесь собственником транспортного средства или недвижимости и не получили налоговое уведомление, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через сервис сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Также обращение можно подать через «Личный кабинет». Зайти в «кабинет» можно с логином и паролем портала «Госуслуги». Также можно получить уведомление, посетив ближайшую налоговую инспекцию или МФЦ.

Интересный факт: всего жителям региона необходимо уплатить 4,1 миллиарда рублей налогов. Из них 2 167 млн рублей приходится на транспортный налог, 620 млн рублей — на земельный налог и 1 274 млн рублей составляет налог на имущество.

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