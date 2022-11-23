Осталась всего неделя. Как заплатить налог и куда обращаться, если уведомление ещё не пришло?
В УФНС рассказали, что будет, если вовремя не заплатить налог и почему не надо ждать уведомления на «Госуслугах»
До 1 декабря физические лица должны уплатить налоги на землю, транспорт и имущество за 2021 год. Если вовремя этого не сделать, то должников ждут дополнительные траты. Рассказываем, как быстрее и проще заплатить все налоги, почему не стоить ждать налоговое уведомления на «Госуслугах» и что делать, если оно вообще не пришло.
Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря?
Будут начисляться пени. Причём за каждый день просрочки платежа. Это значит, чем дольше просрочка — тем больше окажется общая сумма долга. Именно поэтому УФНС России по Алтайскому краю рекомендует оплачивать налоги до наступления срока уплаты.
У меня мало времени. Как быстрее оплатить налоги?
Есть разные способы. Выбирайте тот, который вам удобнее:
— в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России;
— мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
— в банкомате;
— отделении Сбербанка;
— на почте;
— с помощью Единого налогового платежа (через сервис «Уплата налогов и пошлин»);
— с помощью мобильных приложений российских банков;
— в МФЦ.
В УФНС напоминают, что налоговая служба направляет уведомления на уплату имущественных налогов в «Личный кабинет» (если плательщик является пользователем сервиса). Остальным плательщикам уведомления приходят «Почтой России».
А на «Госуслуги» придёт уведомление?
Нет. Ждать налоговых уведомлений на портале госуслуг не следует, поскольку уведомления на уплату налогов на землю, транспорт и имущество на портал «Госуслуги» не направляются. Там отображаются лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после окончания установленного законодательством срока для уплаты имущественных налогов, то есть уже после 1 декабря.
Что делать, если мне не пришло уведомление об уплате налогов?
Если вы являетесь собственником транспортного средства или недвижимости и не получили налоговое уведомление, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через сервис сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Также обращение можно подать через «Личный кабинет». Зайти в «кабинет» можно с логином и паролем портала «Госуслуги». Также можно получить уведомление, посетив ближайшую налоговую инспекцию или МФЦ.