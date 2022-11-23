Осталась всего неделя. Как заплатить налог и куда обращаться, если уведомление ещё не пришло?

До 1 декабря физические лица должны уплатить налоги на землю, транспорт и имущество за 2021 год. Если вовремя этого не сделать, то должников ждут дополнительные траты. Рассказываем, как быстрее и проще заплатить все налоги, почему не стоить ждать налоговое уведомления на «Госуслугах» и что делать, если оно вообще не пришло.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря?

Будут начисляться пени. Причём за каждый день просрочки платежа. Это значит, чем дольше просрочка — тем больше окажется общая сумма долга. Именно поэтому УФНС России по Алтайскому краю рекомендует оплачивать налоги до наступления срока уплаты.

У меня мало времени. Как быстрее оплатить налоги?

Есть разные способы. Выбирайте тот, который вам удобнее:

— в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России;

— мобильном приложении «Налоги ФЛ»;

— в банкомате;

— отделении Сбербанка;

— на почте;

— с помощью Единого налогового платежа (через сервис «Уплата налогов и пошлин»);

— с помощью мобильных приложений российских банков;

— в МФЦ.

В УФНС напоминают, что налоговая служба направляет уведомления на уплату имущественных налогов в «Личный кабинет» (если плательщик является пользователем сервиса). Остальным плательщикам уведомления приходят «Почтой России».

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А на «Госуслуги» придёт уведомление?

Нет. Ждать налоговых уведомлений на портале госуслуг не следует, поскольку уведомления на уплату налогов на землю, транспорт и имущество на портал «Госуслуги» не направляются. Там отображаются лишь суммы налоговой задолженности. Их можно будет увидеть только после окончания установленного законодательством срока для уплаты имущественных налогов, то есть уже после 1 декабря.

Что делать, если мне не пришло уведомление об уплате налогов?

Если вы являетесь собственником транспортного средства или недвижимости и не получили налоговое уведомление, обратитесь в налоговую инспекцию. Это можно сделать через сервис сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Также обращение можно подать через «Личный кабинет». Зайти в «кабинет» можно с логином и паролем портала «Госуслуги». Также можно получить уведомление, посетив ближайшую налоговую инспекцию или МФЦ.

Интересный факт: всего жителям региона необходимо уплатить 4,1 миллиарда рублей налогов. Из них 2 167 млн рублей приходится на транспортный налог, 620 млн рублей — на земельный налог и 1 274 млн рублей составляет налог на имущество.