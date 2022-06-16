От рождения ребенка до пенсии: ВТБ запустил стратегическую инициативу «Семейный капитал»

В преддверии Петербургского международного экономического форума ВТБ объявил о создании новой стратегии семейного капитала. Она направлена на адресную поддержку населения и объединяет пул продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребёнка до выплаты пенсии. В рамках нового «Банка для семьи» все услуги будут доступны клиентам ВТБ в удобном цифровом формате.

Как отметил президент — председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, сейчас организация делает перегруппировку сил и приоритетов, меняя свою стратегию.

«Главная задача — спасти максимум клиентов: мы работаем над этим, применяем индивидуальные решения, участвуем во всех госпрограммах. В рознице мы поняли, что нужно сделать ставку именно на социальные проекты. Очень важно не растеряться, не сдаться, не сложить руки, сохранить деньги людей, их веру в нас, помочь наиболее уязвимым группам населения», — заявил глава ВТБ.

Новая стратегия включает в себя комплексное обслуживание российских семей и предоставление им всех необходимых финансовых и государственных сервисов, а также дополнительные льготы от банка.

Так, при рождении ребёнка семья получает не только положенные выплаты от государства, но и финансовую и материальную поддержку: дополнительные средства при зачислении детской выплаты на карту ВТБ и страховку детей на случай ряда заболеваний.

Для расширения жилплощади с учётом пополнения в семье банк предоставит заёмщикам специальные условия оформления ипотеки, а также возможность в несколько кликов направить на неё материнский капитал или отправить заявление на имущественный налоговый вычет.

Семьям с детьми школьного возраста ВТБ предоставит детскую карту, удобные сервисы для оплаты школ и детских садов без комиссии.

«Банковский бизнес должен не только выступать партнёром государства в программах поддержки, но и развивать их самостоятельно, быть одним из драйверов социальной политики. В нынешних условиях адресная поддержка населения и особенно семей с детьми должна стать приоритетной задачей всех финансовых институтов. Сегодня мы видим необходимость создать комплексную стратегию семейного капитала, которая объединит все сервисы и продукты для клиентов, окажет им поддержку в формате 360 градусов и станет ядром социальной политики банка на многие годы вперёд», — подчеркнул заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Для родителей ВТБ реализует удобные сервисы для накоплений и распоряжения деньгами, в том числе бескомиссионные переводы по номеру телефона старшему поколению.

Пенсионерам, получающим выплаты на карту банка, начисляется повышенный остаток по счёту, обнуляется комиссия за снятие в сторонних банкоматах. Заявку на зачисление пенсии, в том числе по инвалидности, можно отправить в ВТБ Онлайн.