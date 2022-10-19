Отсрочить не значит отменить. В Алтайском крае пока передумали повышать стоимость патента для предпринимателей

Увеличение стоимости патента для индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае с января 2023 года не произойдёт, об этом amic.ru сообщили инсайдеры. Такое решение было принято краевыми правительством и Заксобранием. Нет этого вопроса и в повестке октябрьской сессии. Ранее amic.ru сообщал, что потенциально законопроект об изменениях в патентной системе налогообложения могут принять в первом чтении уже в ближайшее время, а до конца года утвердить окончательно. Почему «сорвалось» принятие этого документа, читайте на amic.ru.

«Отшлифовать» законопроект

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в патентную систему налогообложения на уровне региона, ни на октябрьской, ни на ноябрьской сессии депутаты АКЗС рассматривать не будут. Эту информацию нашему изданию подтвердил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев. Однако это не значит, что вопрос полностью снят, уточнил эксперт. После доработки текста документа с учётом позиции бизнеса его всё-таки внесут на рассмотрение.

«Ожидается, что это произойдёт в январе или феврале 2023 года. До конца этого месяца мы планируем текст законопроекта „отшлифовать“ с учётом предложений и выйти для принятия в начале следующего года. Но наша позиция остаётся прежней: сегодня с учётом снижения на страховые взносы патентная система фактически не работает. Налоговая культура и дисциплина не формируется. От этого надо постепенно уходить», — отметил Антон Васильев.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае по патентной системе (ПСН) работают чуть меньше 17 тысяч предпринимателей. Такой формат налогообложения освобождает от НДС и НДФЛ, а также заполнения деклараций. При этом сумма налога фиксированная, а благодаря страховым взносам её можно уменьшить. Те, у кого в штате есть сотрудники, имеют право минусовать до 50% от суммы уплаченных страховых взносов за каждого работника. Те, кто работают в одиночку, могут компенсировать в счёт уплаты налога все 100% от суммы этих взносов. В итоге у некоторых из них по факту налог выходит нулевым. Соответственно, в местные бюджеты денег поступает значительно меньше.

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Недовольны таким положением дел и предприниматели, которые используют другие системы налогообложения, отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

«Есть определённые виды бизнеса, которые работают на „упрощёнке“ и на общей системе налогообложения. Эти предприниматели говорят: мы же тоже платим страховые взносы, а ещё и налоги, соответственно. При этом кто-то не платит вообще ничего. Условно, хотя бы копейку или рубль в бюджет должны вносить все. И большая часть бизнеса согласна, что налог всё-таки должен быть. Но в каком он будет установлен размере, это нужно тщательно считать и выверять. Поэтому было принято решение не вводить спешно законопроект с 2023 года, а всё проработать и принять его в начале нового года, чтобы он устраивал все стороны», — отмечает Осипов.

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Налог в размере 8 рублей за год

Глава комитета по налоговой политике убеждён: потенциально возможный годовой доход на патенте нужно поднимать в Алтайском крае минимум до 857 тысяч рублей. В этом случае размер налога для средних предпринимателей составит всего 8 рублей, подчёркивает эксперт.

«Арифметика такая. Фиксированный годовой платёж ИП по страховым взносам на 2023 год будет равен 45 842 рублям (плюс 1% от суммы дохода, превышающей 300 тысяч, — прим. ред.). Размер налога на патенте составит 51 420 рублей в год, те самые 6% от 857 тысяч. Отнимаем страховые взносы и 1% от суммы дохода, превышающей 300 тысяч. К уплате остаётся всего 8 рублей», — говорит Васильев.

Эксперт подчёркивает, что из 16 557 предпринимателей, работающих на патенте, 14 112 уменьшили сумму налога за счёт страховых взносов на общую сумму 522 миллиона рублей в 2021 году. То есть по факту эти взносы в фонды поступили, но ушли мимо местных бюджетов. Чтобы в местную казну поступало хоть что-то, необходимо увеличить ПВГД, считает Васильев.

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«Пока все предложения предпринимателей сводятся к тому, что нам по-новому не надо, хотим как есть. Но это не конструктивный разговор», — объясняет эксперт.

Депутат отмечает, что «предметный разговор» нужно начинать с определённых характеристик платежа в казну. Сейчас депутаты продолжают работать над законопроектом. После того как он будет доработан, его всё-таки внесут в повестку сессии. Понятно, что это случится уже в 2023 году. Соответственно, для большинства налогоплательщиков, работающих на патенте, его увеличение будет заметно только в новом финансовом периоде — в 2024 году. Однако те, кто платят налог, например поквартально, с новыми расценками столкнутся уже в следующем году, после того как законопроект вступит в силу.