Парадоксы развития. Алтайская промышленность ощутимо выросла с начала года, невзирая на санкции

Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае за январь-апрель 2022 года составил 103% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на положительную динамику, это немного ниже, чем общероссийский показатель (3,9%). Драйвером краевой промышленности в эти четыре месяца стала добыча полезных ископаемых — прирост составил 14,2%. Внесло свой вклад и машиностроение в обрабатывающем секторе. Пока, несмотря на санкции и опасения властей, алтайская промышленность демонстрирует положительную динамику. Впрочем, как говорят эксперты, более объективная картина появится в третьем-четвёртом квартале, не исключено замедление темпов роста и даже переход к стагнации. Подробнее — в материале amic.ru.

На лидирующих позициях всё те же

Согласно данным статистики, общий вклад в индекс промпроизводства за первые четыре месяца внесла не только добыча ископаемых. Например, прирост 3,5% продемонстрировали обрабатывающие производства. Особо здесь выделяется производство транспортных средств и оборудования (+55,5%), одежды (+24,1%), а также бумаги (+27,3%). Обращает на себя внимание рост выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+16,2%), производство химических веществ (+14,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+14,7%).

В то же время в ряде отраслей наметился спад. Так, заметно просело в 2022 году производство пищевых продуктов и текстильных изделий, готовых металлических изделий, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, а также производство мебели. Кроме того, в Алтайском крае заметно снизилось производство электрооборудования.

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Скромными оказались на этот раз показатели у теплогенерации. По данным крайстата, обеспечение электрической энергией, газом и паром за период с января по апрель снизилось на 2,7% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Среди причин — отклонение от климатической нормы температурных показателей месяца (в Сибирь тепло пришло быстрее, чем годом ранее). В том числе производство, передача и распределение электроэнергии сократилось на 1,2%. При этом водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов показало незначительную положительную динамику (+1,3%).

«Пищёвка» проседает всё сильнее

Выпуск продуктов питания в апреле 2022 года в РФ снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и на 5,3% — по сравнению с мартом 2022 года. Однако в целом за январь-апрель 2022 года производство продтоваров выросло на 1,9%.

Что касается алтайской «пищёвки», сильнее всего за четыре месяца с начала года снизились показатели по выпуску мяса (-15,3%), мясных полуфабрикатов (-12,3%), плодоовощных консервов (-14,4%), молока (-6,4%), сыр (-3%), мороженого (-41,2%), а также хлеба (-2,7%) и кондитерских изделий (-17,2%). Существенно упали объёмы выпускаемого сахара (-63,1%) и различных майонезов (-30,8%). Параллельно вырос выпуск водки (+ 17%), а вот пиво, наоборот, произвели меньше, чем в прошлом году (-5,8%).

Напомним, что по итогам трёх месяцев 2022 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составлял 102,7%. По предварительному анализу Минпромэнерго, в дальнейшем возможно снижение показателей производства по некоторым отраслям, которые зависят от импортных материалов. «Министерство промышленности и энергетики региона ведёт работу по мониторингу и анализу текущей ситуации в курируемых отраслях, а также содействует в решении возникающих вопросов. В постоянном режиме осуществляется взаимодействие с курируемыми предприятиями, проводятся встречи с руководителями компаний на различных площадках. Все курируемые министерством предприятия в настоящее время продолжают работу, выстраивают новые логистические цепочки и кооперационные связи», — ранее комментировали в ведомстве.

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«Вряд ли в 2022 году алтайская промышленность окажется слишком чувствительна к последствиям западных санкций. Эффект здесь будет носить отложенный характер, его мы сможем ощутить в 2023 году», — предполагает кандидат экономических наук Анатолий Ижболдин-Кронберг.

По сообщению краевого министерства, алтайские предприятия намерены продолжать запущенные ранее инвестпроекты. В течение первого квартала компании вложили 2,8 млрд рублей, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь это связано с инвестициями АО «Сибирь-Полиметаллы», которое осваивает Корбалихинский рудник и реконструирует рубцовскую обогатительную фабрику. Предполагается, что к концу года промышленники инвестируют порядка 15,9 млрд рублей.

По итогам 2021 года индекс промышленного производства Алтайского края вырос на 1,7%.

Что происходит с индексом промпроизводства в России

В апреле 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 1,6% по сравнению с апрелем 2021 года, следует из сообщения Росстата. Падение промпроизводства было зафиксировано впервые с февраля 2021 года. В марте 2022 года рост составлял 3%.

Тем не менее если брать отрезок с начала года, то в январе-апреле промпроизводство в России выросло на 3,9%. Ранее в Минпромторге уточняли, что существенную положительную динамику в ряде отраслей промышленности (например, в производстве лекарств, электроники, мебели, бумаги, одежды и других отраслях) можно объяснить ажиотажным спросом, а также уходом с рынка некоторых иностранных брендов.

В целом экономисты пока осторожно подходят к прогнозам, каким может быть ИПП по итогам всего года. Большинство экспертов ожидают падения промпроизводства на 6,9%, а в 2023 году — рост на 1,2%. Так, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов отмечает, что сейчас для российского бизнеса открывается большое количество рыночных ниш. «Вспомните кризис 1998 года, когда рубль ослабел в разы больше, чем сейчас. И это создало возможности в тех отраслях, которые смогли предложить потребителю свою продукцию взамен подорожавшей импортной. Тогда буквально с колен встала отечественная пищевая промышленность. Важно поддержать бизнес, максимально снизив регулятивную нагрузку», — резюмировал эксперт.

Индекс промпроизводства показывает динамику произведённой продукции, её подъём или спад, и определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем году. В выборку включают товары, относящиеся к важнейшим видам промышленной продукции.