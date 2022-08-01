Партнерство или закрытый клуб для избранных? Перерядову отказали во вступлении в отраслевой союз

В редакцию amic.ru обратился индивидуальный предприниматель Владимир Перерядов. Он рассказал, что в июне решил вступить в Алтайский союз предпринимателей. Примерно через месяц Перерядов получил отказ, подписанный председателем правления АСП Юрием Фрицем.

«Решением заседания правления НП „Алтайский союз предпринимателей“ (протокол № 103 от 19.07.2022 г.) уведомляем, что Ваша кандидатура ИП Перерядов В.В. в лице Владимира Васильевича Перерядова на вступление в партнёрство отклонена», — говорится в уведомлении об отказе за подписью Фрица.

Почему предпринимателя не приняли в союз. Версия АСП

Amic.ru уже не раз рассказывал об Алтайском союзе предпринимателей и его председателе Юрии Фрице. Можно сказать, что в его деятельности много пиара и мало примеров результативной поддержки интересов бизнеса. Фриц охотно даёт интервью и комментарии на самые разные темы, но вот эффективным лоббистом его не назовёшь. А на прошлой неделе стал известен вопиющий факт в деятельности союза — отказ предпринимателю во вступлении в организацию.

Почему Перерядову отказали: «По причине нарушения пункта устава НП «АСП» 3.2 «Формирование идеологии цивилизованного предпринимательства и этических отношений в предпринимательской среде», — написано в уведомлении АСП.

Что говорит Перерядов

«Я решил вступить в АСП, потому что его цель — формирование благоприятной среды для развития бизнеса в нашем крае. В уставе говорится, что одна из задач Союза предпринимателей — представлять интересы деловых людей в органах власти и местного самоуправления. Это в сегодняшних экономических условиях очень важно. Я считаю, что чем больше предпринимателей объединятся в союз, тем лучше для бизнеса, а значит, и для края. Поэтому с удивлением и возмущением воспринял отказ. Получается, что это не союз, а, какой-то закрытый клуб для избранных», — прокомментировал amic.ru ситуацию Владимир Перерядов.

В уставе АСП говорится, что отказ в приёме может быть обжалован заявителем путём обращения к общему собранию партнёрства. Делать это или нет, Перерядов ещё не решил.

«Я привык заниматься делом, а не подковёрными играми, которыми, похоже, занимаются в АСП», — сказал предприниматель.

Комментарий юриста

За комментарием мы также обратились к юристу. «Причина отказа достаточно размыта, нет обоснования, в чём конкретно выразилось нарушение устава», — считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, до момента вступления в АСП нет и обязательности исполнения данного устава.

Чем известен Владимир Перерядов?

ИП Перерядов В.В. занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Он также является учредителем и директором ООО «Синэрг», ведущим такую же деятельность. Кроме того, Перерядов — председатель ТСЖ «Наука».