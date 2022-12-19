Пенсии на карту: как выбрать банк и что можно получить дополнительно

Банки заинтересованы в этой категории клиентов, а потому предлагают выгодные условия по карте

19 декабря 2022, 11:01, Александра Черданцева

Дмитрий Горбунов / Фото: ВТБ

Для пенсионеров банковская карта — это давно уже привычный инструмент получения пенсионных выплат и расчётов. Но люди старшего возраста умеют экономить, а потому очень тщательно подходят к выбору финансового партнёра, тем более что многие банки предлагают особенные условия для этой категории клиентов. Владельцы пенсионных карт могут рассчитывать на различные бонусы, получать проценты на остаток по счёту и даже приветственные выплаты от банка. Насколько активно их сегодня оформляют люди почтенного возраста и какие тенденции есть в работе с этой категорией граждан, amic.ru рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

— Дмитрий Игоревич, создаётся впечатление, что в последние годы пенсионеры всё чаще пользуются банковскими картами. Верно ли это наблюдение?

— Да, вы правы. Мы отмечаем, что люди пенсионного возраста стали активно осваивать банковские технологии и всё чаще пользоваться онлайн-сервисами. В том числе этому способствовал период пандемии, который дал возможность оценить преимущества карт — простая и удобная процедура получения пенсии: нет необходимости ждать почтальона или выходить из дома, чтобы получить деньги. Кроме того, на пенсию ежегодно выходят новые поколения людей, которые ранее получали заработную плату на банковские карты и уже знают, насколько это удобно.

Получать пенсию можно на карты многих банков. Главное, чтобы это была банковская карта национальной платёжной системы «Мир». Но при этом многие финансовые организации выпускают специальные карты для пенсионеров с особыми условиями обслуживания. И люди уже сами выбирают, карте какого банка отдать предпочтение. Тем более что перевести пенсию из одного банка в другой достаточно просто.

— И всё-таки эта группа клиентов довольно консервативна. Что побуждает их переходить на банковские карты?

— Вы правы, жизненный опыт предполагает здоровый консерватизм. Такие клиенты добросовестны, аккуратны, с постоянным источником доходов, не любят риска и чаще других пользуются наличными. При этом наши пенсионеры очень внимательно следят за предложениями банков и откликаются на улучшение условий.

Поэтому с прошлого года, когда ВТБ выбрал одним из стратегических направлений работу с клиентами старшего возраста и разработал для них специальные условия, мы видим планомерное увеличение числа пенсионеров у нас на обслуживании. С начала года этот прирост в Алтайском крае и Республике Алтай составил более 6,2 тысячи человек.

— На что посоветуете обратить внимание при выборе банка для оформления карты для получения пенсии?

— Главный совет — использование пенсионной карты не должно влечь за собой каких-либо дополнительных расходов. По крайней мере, при совершении текущих операций. А лучше, если она позволит владельцу немного «заработать» на её использовании.

Как правило, пенсионные карты выпускаются бесплатно. Но всё же рекомендую обращать внимание на то, есть ли комиссии за выдачу, обслуживание, перевыпуск самой карты, требуется ли плата за оповещение, списывается ли комиссия за оплату услуг ЖКХ. Из очевидных плюсов в пользу того или иного банка — начисление процентов на ежедневный остаток по счёту, хороший кешбэк и другие дополнительные «бонусы» за обычное использование карты.

— Бонусы за пользование картой — это хорошо. Но будет ли это альтернативой вкладу, особенно если заработать хочется, но без ограничения по снятию денег раньше времени?

— А почему нет? Для пенсии, которая, как мы знаем, поступает ежемесячно, подойдёт обычный текущий счёт, который открывается при оформлении банковской карты. На карту может поступать пенсия и зарплата одновременно (актуально для работающих пенсионеров). Картой можно расплачиваться в магазинах и хранить на ней неизрасходованные средства. Многие банки начисляют проценты на остаток по текущему счету — это хорошая, современная практика взаимодействия с клиентами.

Вы можете спокойно расходовать свои средства на ежедневные покупки, а на все остальные на счёте каждый день будет начисляться сравнимый с вкладом процент, который выплачивается, как правило, в конце месяца. Таким образом, ежемесячно получая пенсию на банковскую карту, вы сможете сохранять и накапливать свои денежные средства и к тому же в случае необходимости используете их в любой момент без потери процентов.

Я также напомню, что сбережения в рублях — основной безрисковый инструмент для получения доходности. Если нужно отложить, накопить определённую сумму к конкретному сроку, можно открыть вклад, тем более что некоторые банки, поддерживая клиентов старшего поколения, устанавливают для них особые условия. Средства на депозите позволят клиентам быстрее накопить на важные покупки, а для повседневных расходов пенсионеры могут использовать расчётный счёт.

Мы смотрим на этот вопрос даже шире. Например, у нас в ВТБ реализуется стратегическая инициатива, направленная не только на пенсионеров, но и других членов семьи. В её рамках банк оказывает собственные меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, получателям социальных выплат, представителям старшего поколения. В этом году ВТБ направил на реализацию собственных социальных программ более 1 млрд рублей. А суммарно с 2021 года объём выплат на программу поддержки населения составил более 3 млрд рублей.

— Очевидно, что остаётся категория людей, которым привычно снимать пенсию, даже если они получили её на карту. И пользоваться уже наличными.

— Разумеется, поэтому кредитным организациям просто необходимо поддерживать инфраструктуру банкоматов и развивать альтернативные способы. Мы в ВТБ прекрасно понимаем, что представителям старшего поколения особенно важно иметь возможность снять наличные в шаговой доступности, где бы они ни находились. Клиенты, оформившие зачисление пенсии на карту банка, могут без комиссий снимать наличные в банкоматах любых банков — это очень удобно и выгодно.

Но я повторюсь, общая тенденция — переход на безналичную оплату товаров и услуг. Чтобы её стимулировать, банки вводят различные программы лояльности. Самый распространённый вариант — кешбэк (определённый процент от суммы покупки) за покупки в различных категориях, который возвращается в виде бонусов. За год можно накопить приличную сумму на счёте и обменять на товары и услуги в каталоге программы, например, на сертификат в супермаркет или же вывести на свой банковский счёт рублями.

Кроме того, стоит подключиться к программе лояльности самой платёжной системы «Мир» и дополнительно получать различные бонусы. В их числе — кешбэк у ряда партнёров, скидки на проезд в общественном транспорте некоторых российских городов и другие ощутимые преимущества.

— Одна из регулярных трат — коммунальные платежи, можно ли на этом как-то сэкономить?

— Наверное, главный совет — оплачивать услуги ЖКХ онлайн. Комиссия при онлайн-оплате всегда будет ниже, чем при оплате по квитанции. Кроме того, размеры комиссий у банков различны, а могут и отсутствовать вовсе. Это касается не только коммунальных платежей, но и множества других услуг. Плата за детские образовательные учреждения, мобильную связь и интернет, штрафы ГИБДД, налоги — только у ВТБ таких компаний-партнёров более 50 тысяч. Банки заинтересованы в том, чтобы клиенты активнее пользовались как раз безналичным расчётом, для чего развивают интернет-банк и мобильные приложения.

— А как насчёт безопасности? Больше операций по картам — больше риск стать объектом для мошенничества.

— Проблема действительно существует: мы видим, что мошенники постоянно изобретают новые способы выманить деньги у населения. И это касается не только представителей старшего поколения, на и более молодых, «продвинутых» пользователей. При этом, согласно нашим исследованиям, пенсионеры реже других попадаются на «фишинговые уловки», хотя доля клиентов в возрасте 55+ в цифровых каналах постоянно растёт.

Для защиты средств мы рекомендуем клиентам соблюдать базовые правила: не отвечать на незнакомые телефонные номера и при любых сомнениях в собеседнике сразу прервать разговор или переписку и самостоятельно перезвонить в банк. Ни в коем случае не сообщать посторонним свои персональные данные, номера и пароли карты, а также пароли из СМС, не переходить по ссылкам в сообщениях и не вводить данные карты на неизвестных сторонних ресурсах.

«Человеческий фактор» играет ключевую роль при совершении мошеннических операций. При этом банки готовы предлагать дополнительные меры защиты карт и счетов от действий мошенников. Например, пенсионеры могут получить бесплатную страховку на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных или хищения денег другими способами.

— Если пенсионер решил перевести выплаты на карту, это легко сделать?

— Конечно, подать заявление на перевод пенсии очень просто, причём можно сделать это за один визит в офис банка и даже дистанционно, не выходя из дома. У нас, например, такая возможность есть и в интернет-банке, и в мобильном приложении. На это потребуется всего несколько кликов.

Разумеется, если вам привычна личная коммуникация, вы всегда можете обратиться непосредственно в финансовую организацию.