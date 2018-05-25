Пенсионные накопления россиян предлагают заморозить навсегда

Вице-премьер Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что обновленное правительство России не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, передает РБК.

Впервые пенсионные накопления россиян заморозили в 2014 году. Тогда заявили, что это временная мера и использованные государством пенсионные средства обещали вернуть с надбавкой. Заморозку вводили только на год. Однако в декабре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил продление заморозки сразу на три года - до 2020-го.

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"Пенсионные накопления замораживали в части обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту", - сказал Силуанов.

В качестве замены системе пенсионных накоплений Минфин вместе с Центробанком лоббируют систему индивидуального пенсионного капитала.

Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина предлагают обязать всех россиян перечислять в негосударственные пенсионные фонды до 6% от зарплаты.