Переход россиян на цифровое ТВ принесет государству до 250 млрд рублей

Цифровизация телевидения принесет федеральному бюджету от 50 до 250 млрд рублей за счет продажи высвободившихся частот коммерческим компаниям, пишут "Известия".

Новости

Общество Обязательный переход на цифровое ТВ будет стоить россиянам до 7 тысяч рублей

Официальный переход на "цифру" в России начался 1 января 2019 года. Запланирован постепенный отказ от аналогового вещания. С 3 июня от него отключатся все субъекты РФ.

Путь к цифровому телевидению для России начался в 2009 году, когда была принята федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию телерадиовещания в стране до 2018 года. К тому времени в большинстве ведущих европейских стран переход на цифровой формат передачи сигнала уже произошел. В России на это потребовалось 10 лет и 174 млрд рублей, из которых государство вложило 97 млрд рублей, остальное – частные компании телекоммуникационного сектора. Еще 30 млрд рублей потратят непосредственно в переходный период.

Региональным телекомпаниям формально разрешили сохранить аналоговое вещание до августа 2020 года. Однако некоторые из них уже обратились в правительство с просьбой включить их в один из цифровых пакетов. Затраты региональных каналов в этом случае оцениваются в 30-35 млн рублей в год. Таким образом, вложиться в цифровое будущее придется и небольшим телекомпаниям в субъектах РФ.

Занятые сегодня аналоговым вещанием частоты можно использовать более эффективно. Как отмечают эксперты, если убрать аналоговое вещание, то освободится диапазон, который можно использовать для других целей. К примеру, как поясняется, ограниченное количество частот, значительная часть которых традиционно отдана военным, препятствовала появлению в России сетей четвертого (4G) и пятого поколения (5G).

В России частоты распределяются государством. Коммерческие структуры платят за аренду. По оценкам экспертов, после развертывания цифрового вещания может высвободиться до 50% частот, что позволит серьезно пополнить казну за счет средств коммерческого сектора (сотовых операторов, телерадиокомпаний). Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин говорит, что государство может получить минимум 50-60 млрд рублей, верхняя планка – 250 млрд.

Конечным выгодоприобретателем перехода на "цифру", по его мнению, являются зрители и государство. Например, граждане получат бесплатное телевидение с высоким качеством картинки, которое раньше могли себе позволить только подписчики платных каналов. Выгода сотовых операторов и вещателей будет косвенной – за счет улучшения качества предоставляемых услуг.