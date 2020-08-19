Первый кредит под криптовалюту выдали в России

Российский предприниматель Михаил Успенский взял кредит у банка, обеспечив его криптовалютой, – токенами. Как пишет "Коммерсантъ", это первый подобный случай в России.

"От планов по использованию Waves я не отказываюсь и продавать токены смысла не вижу, однако они не должны мертвым грузом лежать в кармане, а должны работать", – пояснил заемщик.

По словам главы юридического направления "Экспобанка" Танзилы Яндиевой, для создания этого прецедента использовали механизм условного депонирования (эскроу).

К сделке привлекали нотариуса, чтобы максимально корректного депонировать токены и передать актив под условный контроль банка.

Опрошенные изданием юристы подтвердили законность такой сделки, однако некоторые из них обратили внимание на "правовую неопределенность" криптовалюты с точки зрения гражданской оборотоспособности.