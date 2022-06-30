Первый семенной завод на турецком оборудовании построят в Алтайском крае

В селе Калманка Алтайского края построят первый семенной завод на турецком оборудовании. Об этом на агрофоруме «День сибирского поля — 2022» сообщил исполнительный директор семеноводческого хозяйства «Русь» Александр Быстров, передаёт ТАСС.

По его словам, строительство планируют начать в 2023 году и завершить в 2024-м до уборки урожая.

Мощность предприятия составит 20 тонн семян всех зерновых культур в час. При этом планируется организовать на заводе производство полного цикла, включая пневмоочистку и фирменную упаковку.

Рынок сбыта будет организован в основном в Алтайском крае, а также в Новосибирской, Кемеровской областях и Казахстане.

В реализацию проекта рассчитывают вложить 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) построит элеватор стоимостью 5 млрд рублей в Бийске.