Песков: изменение курса рубля не является "обвалом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нынешнее изменение курса рубля не следует считать "обвалом". Об этом пишет Lenta.ru.

Более того, в Кремле убеждены, что у Центробанка есть сценарии, которые позволят избежать такого развития событий. Однако Песков отказался назвать курс рубля, который можно было бы признать обвальным.

Курс доллара к рублю на Московской бирже сегодня в ходе первого часа взлетел по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,43 рубля, составив 84,81 рубля. Это на 3,71 рубля выше максимума, установленного 16 декабря 2014 года.