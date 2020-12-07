Песков не согласился с тем, что импортозамещение в России провалилось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают программу импортозамещения в России успешной. Он отметил, что на 100% все свое не производит ни одна страна, пишет РИА Новости.

"Программа успешна. В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок, – ни одна страна этого не делает", – прокомментировал песков публикацию "Коммерсанта".

Напомним, что "Ъ" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства писал о том, что за шесть лет Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов.

При этом Песков признал, что любой запрет на ввоз продуктов не в интересах граждан.

"Он и не в интересах граждан страны производителя, и не в интересах граждан страны получателя", – сказал пресс-секретарь.