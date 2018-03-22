Песков прокомментировал слухи о возможном повышении НДФЛ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о планах правительства повысить налог на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом пишет RT.

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Экономика СМИ сообщили о возможном повышении подоходного налога в России

По словам пресс-секретаря главы государства, обсуждение повышения НДФЛ продолжается, но решения еще не принимались. Он отметил, что в этом случае должна быть сформулирована позиция кабмина.

"Пока ещё обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось. Здесь я всё-таки переадресовал бы этот вопрос кабинету министров", — цитирует издание его ответ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в правительстве обсуждалось повышение НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума.

На данный момент налог на доходы физических лиц составляет 13%.