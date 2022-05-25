Песков заявил, что на совещаниях с Путиным обсуждается вопрос курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что на совещаниях с Владимиром Путиным обсуждается вопрос курса рубля. Его слова передаёт ТАСС.

«Эта тема постоянно обсуждается на уровне главы государства на отраслевых экономических совещаниях, которые он постоянно проводит», — сказал Песков, отметив, что он не хотел бы подменять своими высказываниями Центробанк.

Представитель Кремля также добавил, что благодаря мерам, которые принял регулятор, стабильность финансовой системы удаётся поддерживать.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на перестройку экономики России из-за санкций Запада потребуется от полутора до двух лет.