Песков заявил, что Россия не будет торговать нефтью со странами, которые введут ограничение на цену
Он также добавил, что в Кремле смотрят на цифры, которые озвучивают в Европе при обсуждении потолка
27 ноября 2022, 22:25, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения потолка цен на российскую нефть и газ со стороны стран Европы. Его слова передает РИА Новости.
«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
При этом он добавил, что в Кремле внимательно следят за тем, какие цифры озвучивают европейские страны при обсуждении потолка цен.
Пока решение о введении потолка цен не объявлено.
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