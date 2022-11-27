Песков заявил, что Россия не будет торговать нефтью со странами, которые введут ограничение на цену

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения потолка цен на российскую нефть и газ со стороны стран Европы. Его слова передает РИА Новости.

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

При этом он добавил, что в Кремле внимательно следят за тем, какие цифры озвучивают европейские страны при обсуждении потолка цен.

Пока решение о введении потолка цен не объявлено.