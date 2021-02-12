Песков заявил о напряженной ситуации с доходами россиян

Снижение реальных доходов населения показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, которую власти уже ведут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряженная, имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году, ведется работа", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Путин признал, что реальные доходы населения в 2020 году упали, а безработица возросла. По его словам, это происходит в основном за счет падения доходов индивидуальных предпринимателей. Президент подчеркнул, что правительство работает над сохранением рабочих мест.