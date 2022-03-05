Платёжная система PayPal приостановила работу в России
Снятие денег будет доступно какое-то время, однако о точных сроках компания не сообщила
5 марта 2022, 11:14
Платёжная система PayPal приостановила работу в России, сообщает Reuters. Снятие денег будет доступно какое-то время, однако о точных сроках компания не сообщила.
Президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман заявил, что прекращение работы в России связано с «текущими обстоятельствами». Компания гарантировала, что оставшиеся на счетах средства перераспределят в соответствии с применимыми законами и правилами.
Также в PayPal заявили, что компания помогла собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, поддерживающих Украину. Для компании эта акция стала одним из крупнейших вложений за такой короткий промежуток времени.
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