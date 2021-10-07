Плати больше – свети так же. Когда и на сколько в России подорожает электричество

Федеральная антимонопольная служба провела предварительные расчёты тарифа на электричество в России на 2022 год. Об этом сообщает "Российская газета".

По предварительным данным, электричество в стране может подорожать примерно на 5% либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг. Этот уровень, если он выше 5%, рассчитывается региональным правительством.

Отмечается, что окончательный размер тарифов контролирует ФАС. Выше или ниже предельных значений они быть не должны.

Обычно тарифы на электроэнергию изменяются в июле. В следующем году изменений в этом пункте не планируется.

Согласно расчётам ФАС, самым дорогим электричество может оказаться на Чукотке (9,27 рубля за киловатт). Самая дешевая энергия – в Иркутской области (1,27 рубля).

Ранее сообщалось, что жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию больше.