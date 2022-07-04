Площадка с техникой Ростсельмаш на «Дне сибирского поля» привлекла большое число гостей

«День поля» вот уже 11-й год собирает аграриев с различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья на единой площадке. Здесь представлены все передовые технологии и материалы для сельского хозяйства. Большое внимание гостей, в том числе и официальной делегации во главе с губернатором края, привлекли сельхозмашины Ростсельмаш.

Уникальность агрофорума в том, что гости мероприятия в комфортных условиях могли не только посмотреть образцы техники, но и пообщаться с представителями Ростсельмаш и официального дилера в регионе — компании «Агротрак» — и задать вопросы экспертам.

Экспозиция производителя на «Дне сибирского поля» включила популярные агромашины.

RSM 161 — универсальный двухбарабанный зерноуборочный комбайн с уникальной системой обмолота. RSM 161 способен работать в сложнейших условиях: он эффективно ходит по неровному рельефу, прекрасно демонстрирует своё действие на пересушенных и переувлажнённых фонах. А также ему не страшны трудновымолачиваемые культуры. Комбайн предназначается для уборки всех классических видов зерна: колосовых, крупяных, масличных, бобовых и пропашных.

Производительный, универсальный, комфортный в управлении и обслуживании F 2650 — самый мощный среди кормоуборочных агромашин Ростсельмаш. Агромашина предназначена для уборки всех силосуемых культур и рассчитана на хозяйства с поголовьем от 1000 голов. Шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и номинальной мощностью 611 л.с. позволяет эффективно использовать силовой потенциал агромашины, а топливный бак объёмом 1,5 тысячи литров даёт возможность работать без дозаправки на протяжении всей смены. F 2650 заслуживает высоких оценок не только с точки зрения технических характеристик, но и «дружелюбности» к пользователю. Комбайн оснащён подрессоренной кабиной с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией. В ней есть система климат-контроля, холодильный отсек, кресло механизатора имеет пять уровней регулировок.

«Безусловно, каждый аграрий определяет для себя приоритеты при выборе сельскохозяйственной техники, для нас это исключительная надёжность, работоспособность и возможность её агрегатировать с прицепными и навесными орудиями, которые уже есть в хозяйстве, — рассказал гость агрофорума из Юргинского района Кемеровской области, глава КФХ Александр Баранов. — И нам нужна была энергонасыщенная техника. Все эти перечисленные параметры есть у агромашин Ростсельмаш, которым мы и отдаём предпочтение».

Помимо самоходной техники, на стенде было представлено большое разнообразие навесного и прицепного оборудования: навесные роторные грабли KOLIBRI, навесная роторная косилка STRIGE, посевной комплекс, прицепной опрыскиватель.

Площадка с техникой Ростсельмаш на мероприятии была диалоговой и для специалистов, и для аграриев. Что очень важно, ведь в Сибири скоро начнётся уборочная кампания и обеспеченность техникой и гарантированным сервисом — это ключевые составляющие в формуле её успеха.

Глава КФХ «Зерно» Шипуновского района Алтайского края Александр Давыденко отметил важность того, что аграрии смогли пообщаться, обсудить возможности и возникающие проблемы.

«Если раньше мы приезжали на подобное мероприятие, чтобы посмотреть на новые разработки, отметить для себя что-то полезное, то есть с изучающей позицией, в этом году на выставку ехали целенаправленно для заключения контрактов, и предварительные договоренности достигнуты», — добавил Александр Баранов.

Формат «Дня сибирского поля» позволил не только оптимально презентовать экспоненты Ростсельмаш, но и закрепить существующие контакты с аграриями.

На фото Александр Баранов и Александр Давыденко