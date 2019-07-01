По всей России выросли цены на газ

Оптовая стоимость газа, по которой ПАО "Газпром" и его дочерние компании продают голубое топливо, повышается на 1,4%, сообщает "Парламентская газета".

Новые расценки вступили в силу с 1 июля 2019 года. Уточняется, что оптовые цены также повлияют на формирование розничных.

В общей сложности за год голубое топливо подорожало на 3,4%.

Ранее управление по тарифам Алтайского края утвердило новые цены на сжиженный газ. Они также увеличились.