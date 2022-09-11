Почему из-за новой «благой» инициативы государства алтайские крестьяне ждут роста цен и сокращения посевов

Новая федеральная информационная система «Зерно» заработала для российских аграриев с 1 сентября 2022 года. Она должна сделать зерновой рынок прозрачным и создать равные конкурентные условия для всех его участников. Теперь в ней крестьяне обязаны отчитываться о каждом своём шаге. Но платформа ФГИС «Зерно» оказалась настолько сырой, что «рухнула» сразу после того, как стала обязательной. А без неё реализовать урожай невозможно. В итоге зерно есть, а выручить за него деньги крестьяне не могут. И не могут закупить ГСМ, запчасти, выплатить зарплаты и кредиты. Обнажила программа и другие проблемы в сельском хозяйстве Алтайского края, которые копились годами, но на них закрывали глаза. В теме разбирался amic.ru.

Урожай собрали — продать нельзя

О том, что в России появится федеральная государственная информационная система ФГИС «Зерно», Минсельхоз РФ сообщил год назад. Оператором системы стал «Центр Агроаналитики». Вводить программу решили в несколько этапов. Первый стартовал 1 июля 2022 года. Сельхозтоваропроизводители и другие участники рынка должны были зарегистрироваться. Два месяца — июль и август — крестьянам давали для тестирования новой системы. Предполагалось, что фермеры будут добровольно вносить данные о партиях зерна для госмониторинга и оформления сопроводительных документов. С 1 сентября эта процедура стала обязательной. Теперь без неё любые операции с зерном — в том числе продажи и даже хранение на элеваторе — невозможны.

Но при этом невозможно работать и в самой системе. Как только стартовал второй этап, ФГИС «Зерно» не выдержало большого наплыва фермеров и товаропроизводителей со всей России. На ресурсе постоянно происходит сбой из-за регламентных работ, программа висит по несколько часов в день. Даже те, кто уже успел зарегистрироваться и попробовал поработать в программе, с 1 сентября испытывают большие сложности. В итоге все операции с зерном тоже зависли.

«Из-за технических сбоев программа зависает, отразить объёмы сельхозпродукции в системе становится проблематично, в результате техника с зерном простаивает у ворот потенциального покупателя, который, в свою очередь, без соответствующих подтверждений о происхождении зерна не имеет право его приобрести. Зерно становится невостребованным, падает его цена», — рассказывает о проблемах исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

И всё это происходит в разгар уборочной страды, когда каждый час на счету. Крестьяне недоумевают, зачем нужно было делать программу обязательной в такое горячее время. У людей просто не было возможности спокойно разобраться и приноровиться к изменениям.

«Большие проблемы с работой в этой программе. Самое страшное, что всё это вводится во время уборки. Если бы мы начинали работать в системе зимой, можно было бы спокойно подготовиться. А крестьянину сейчас нужно и в поле быть, и при этом заниматься компьютерным оформлением. Только представьте, инструкция по работе 206 страниц. Теперь нужно вносить каждый объём произведённой продукции. Это огромная бумажная волокита, плюс компьютер постоянно виснет, не открываются какие-то окна», — говорит руководитель сельхозпредприятия имени Титова, депутат АКЗС Александр Траутвейн.

Из-за проблем с ФГИС аграрии не могут оперативно реализовать свою продукцию, чтобы пополнить оборотные средства. А деньги крестьянам сейчас нужны как воздух, чтобы продолжать вести уборочную кампанию.

«Нам продавать нужно сегодня, а не завтра или послезавтра. Иногда продаётся очень быстро, потому что необходимы деньги на топливо и запчасти. Когда уборка заканчивается, продажи всегда приостанавливаются. Кто-то осматривается, ждёт цен, подбивает итоги. А сейчас на скорую руку это продают, чтобы дальше вести уборку. Этот вопрос сегодня очень волнует нас, крестьян», — говорит о проблемах один из крупнейших фермеров в регионе Александр Балаков.

Не в прибыль, а в минус

Однако из-за сбоев во ФГИС крестьяне сейчас терпят большие убытки. Во-первых, с первого раза оформить товаросопроводительные документы (СДИЗ) не получается. А они нужны на каждое перемещение зерна и продуктов его переработки. Есть случаи, когда машины уже были загружены, а двинуться никуда не могли. Во-вторых, даже те, кто СДИЗ смогли оформить, не всегда могут с первого раза продать или сдать продукцию на хранение на элеватор. Программа зависает в самый ответственный момент.

«Привезли на элеватор горох. Предварительно всё забили во ФГИС „Зерно“, а на элеваторе погасить его не могут, потому что в принципе в программу войти невозможно. И что делать в таких случаях? Машины разворачивать? Говорят, сейчас всё наладится, но в уборку всегда идёт такая огромная нагрузка. Я знаю, что столпилось огромное машин на границе. Не понаслышке знаю, что вагоны простаивали, потому что мы оказались просто не готовы к этому. Эту программу вообще не нужно было вводить», — говорит Александр Балаков.

В том, что программа принесёт больше вреда, чем пользы, уверен Александр Траутвейн. Он отмечает, что в регионе уже начался зерновой коллапс. В дальнейшем эксперт прогнозирует развитие теневого рынка, снижение посевных площадей пшеницы и, как следствие, роста цен. Более того, по мнению Траутвейна, действие ФГИС может привести к разорению ряда малых сельхозпроизводителей.

«Моё мнение, что программа вредная и вводится она через колено. Толком ничего не работает: фермеры не могут зерно продать, потому что всё „висит“, элеваторы по этой же причине его не могут принять. Сейчас возле элеваторов выстроятся представители фирм-однодневок, которые за бесценок начнут скупать зерно. Цена за третий класс пшеницы сейчас не превышает 11 тысяч рублей за тонну, это уже ниже себестоимости. Я ожидаю в следующем году сокращение посевных площадей, так как крестьянину просто станет невыгодно его сеять, и, как следствие, роста цен. Мелкие и средние хозяйства вообще могут не выдержать такой экономической политики», — говорит о своих опасениях Александр Траутвейн.

Не могут зарегистрировать ни одну сделку и зернотрейдеры. Как сообщил amic.ru один из них (предпочёл не называть свою фамилию), проблемы начались уже 1 сентября. Он тоже считает, что результатом внедрения этой программы станет то, что крестьяне вновь начнут развивать «серые» схемы.

«Программа постоянно виснет и вылетает. По факту она вообще не работает. Мы не можем оформить ни одну сделку. Знаю, что крестьяне не могут зарегистрировать в программе даже образец, для которого нужно провести анализ. Без этой процедуры его на разбор даже не примут. Моё мнение, что ФГИС „Зерно“ нужно отменять, иначе фермеры начнут развивать чёрный рынок», — отмечает зернотрейдер.

Проблемы со связью, кадрами и интернетом

Запуск этой программы вскрыл и другие проблемы в Алтайском крае, которые раньше замалчивались. Во многих сёлах до сих пор нет интернета или он работает с перебоями. Есть даже перебои с сотовой связью. А там, где интернет есть, говорят об остром дефиците кадров. И столкнулись с этим даже крупные сельхозпроизводители.

«Проблема усугубляется ещё и тем, что не во всех сёлах края есть устойчивый интернет. Есть даже перебои с сотовой связью. Но самая большая трудность — это отсутствие кадров. Для работы с программой нужно принимать на работу соответствующего специалиста. Но нам сложно найти даже тех, кто будет работать в поле, а тут нужны специалисты с высшим образованием, а они в село, как правило, идут с неохотой», — отмечает Александр Вайс.

О проблеме со специалистами говорит и Александр Балаков. Аграрий отмечает, что зачастую в деревнях работают и пенсионеры, и люди в возрасте, которые вообще не разбираются в компьютерах.

«А сегодня мы должны все эти данные заполнять, как будто мы мощные операторы. И так сложности в уборке, погоде, кадрах, реализации, а теперь и эта проблема свалилась», — рассказывает Балаков.

Анализы как гарант качества

Много вопросов возникает у крестьян и по поводу проведения обязательного анализа зерна и отбора его проб. Государственный мониторинг зерна в 2022 году будет осуществляться по пяти культурам: рожь, гречиха, кукуруза, соя и рис. По ним Центр оценки качества зерна (ЦОКЗ) должен самостоятельно бесплатно отбирать пробы и делать анализ. Чтобы представитель лаборатории приехал в хозяйство, крестьяне во ФГИС должны оформить заявку на каждую партию. Аграрии переживают, что алтайский филиал оперативно не сможет справиться с наплывом заявок от хозяйств и в итоге пострадает качество урожая этих культур.

«Чтобы эти образцы брать оперативно по всему Алтайскому краю, в штате нашего Центра оценки качества зерна должно быть очень много специалистов. К нам они должны по заявке приехать не позже пяти дней. И ведь брать отборку они будут неподработанного зерна. То есть я должен привезти на ток сырое зерно, не сушить, не подрабатывать, пока ко мне не приедут из лаборатории. Так пока я буду ждать с моря погоды, оно у меня загорится! Это дурь какая то!» — говорит Александр Траутвейн.

О том, что долго ждать специалистов, переживает и замдиректора по растениеводству ООО «Советская крупа» Николай Первышкин. Специалист отмечает, что без проб и анализов продать продукцию они тоже не смогут. И это снова отразится на проведении уборочной кампании культур, которые ещё в полях.

«Намолотим мы, например, гречиху, представитель ЦОГС должен приехать и посмотреть её в складе, взять отбор проб и провести их анализ. И только с его позволения мы всё это дело сможем оформить. Но только представьте себе, сколько хозяйств в крае, сколько нам ждать этих специалистов? Нам сейчас нужны деньги на солярку, на запчасти, чтобы продолжать уборочную кампанию, а не через неделю, нужны деньги и на заработную плату», — говорит Николай Первышкин.

Информация по остальным культурам также подлежит занесению в ФГИС путём формирования новых партий и на каждую из них необходимо делать в лаборатории протокол испытаний и декларацию соответствия. За эти услуги крестьяне должны рассчитаться самостоятельно.

«Смолотил партию пшеницы — сделал на неё декларацию, смолотил вторую — сделал на неё декларацию. И такая декларация нужна на каждую культуру. А её невозможно оформить без протокола испытаний. Скоро всем крестьянам они понадобятся. Посмотрим, как с этим наплывом будет справляться наш ЦОКЗ, когда туда 200 крестьян одновременно приедут со своими кулёчками целлофановыми по два килограмма зерна. Это суета и нервотрёпка. Крестьянам надо убирать, а мы вынуждены отвлекаться и делать какую-то, по-русски говоря, хрень. Но без этого продукцию теперь просто не продать», — говорит руководитель ООО «Анисимово» Сергей Кацендорн.

Никаких задержек и поводов для паники

При этом в алтайском филиале ЦОГС отмечают, что задержек с выездом специалистов для забора проб и проведения анализов нет. В связи с введением программы здесь увеличили штат до 90 человек. Помимо Барнаула, во всех крупных городах работают стационарные пункты Центра оценки качества зерна: в Бийске, Рубцовске, Алейске, Камене-на-Оби, Славгороде и Кулунде. Туда крестьяне могут сдать свои культуры на анализ.

«Для отбора проб культур, таких как рожь, гречиха, кукуруза и соя, наши эксперты выезжают по всему краю самостоятельно. Автопарк насчитывает 25 автомобилей. По закону на отработку заявки даётся пять дней, но мы приезжаем в хозяйства в более короткие сроки. Мы не боимся этого наплыва, всё нормально. Планомерно убрали рожь, все её анализы уже выполнены, сейчас приступили к гречихе», — объясняет директор алтайского филиала ЦОКЗ Мария Шостак.

На счёт требований по поводу оформления декларации соответствия Шостак отмечает, что они действовали уже давно и это не новшество. И раньше их также нельзя было оформить без анализа зерна о его качестве и безопасности. Эти документы были необходимы даже при перемещении продукции из одного района в другой внутри одного региона. Просто многие крестьяне игнорировали это требование.

«Протокол лабораторных испытаний — это гарант качества. Многие мелкие хозяйства раньше его вообще не делали, обменивая зерно за долги, солярку и так далее. Сейчас мы их выявили большое количество, они все к нам пошли и уже нас благодарят. Теперь они могут продавать свою продукцию по нормальной цене. Мы, наоборот, их защита, мы на их стороне. Для сельхозпроизводителей предусмотрены очень серьёзные скидки. Если, например, говорить о декларации на пшеницу (самая дорогая по стоимости анализа культура), это 15 тысяч рублей за все показатели качества и безопасности любой партии. С этим документом он потом может продавать пшеницу год», — объясняет Мария Шостак.

Недостоверной, по словам директора филиала, является и информация о запрете на сушку и подработку зерна, анализ которого специалисты центра берут в хозяйствах самостоятельно. Шостак подчёркивает, что об этом говорилось в проекте закона, но в итоговую версию требование не вошло.

«В проекте предлагалось и анализ продукции с каждой машины делать. Центр оценки качества зерна давал экспертное заключение, что это невозможно, что нужно это делать в местах формирования партий. Сейчас крестьяне должны свозить своё зерно на ток, подработать и вызвать нашего специалиста. Мы отберём образец и сделаем пробу. Нет никакого кошмаривания», — подчёркивает Шостак.

Также директор алтайского филиала отметила, что аграриям предлагали испытать, как работает система, чтобы выявить все недоработки. Но многие это проигнорировали, а когда она заработала, начались проблемы.

«С 24 февраля мы её начали тестировать, а с 1 июля давалось два месяца на обкатку. Фермеры могли увидеть все шероховатости и недоработки, но все надеялись на русский авось», — говорит Шостак.

Отменить нельзя отсрочить

При этом руководители хозяйств сходятся во мнении, что программу нужно отменить либо отсрочить. Крестьяне отмечают, что систем учёта сельхозпродукции и без того хватает, а сейчас «через них пытаются решить чужие проблемы». В частности, нелегальный вывоз зерна из страны.

«Во-первых, сегодня большинство крестьян уже не заинтересованы что-то скрывать. По своему хозяйству могу сказать, мы ни одного килограмма зерна не прятали и прятать не собираемся. Во-вторых, говорят, что через границу нелегально уходит зерно, спросите тогда с пограничников. Как вообще незамеченной машина с зерном может выехать? Если говорят, что вес по факту вывозят другой, поставьте весы на границах и будет ясно, сколько проходит зерна и как», — отмечает Александр Балаков.

Однако депутат, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов утверждает, что проблемы с сокрытием урожайности и полученных объёмов в регионе все-таки есть. Чаще всего этим «грешат» фермерские хозяйства.

«При всём уважении к фермерам, но во многих районах есть такие, которые занижают полученный урожай и объёмы. Хотя много раз говорили: никто вас налогами не обложит. Эти показатели учитываются при выделении финансов на государственную поддержку. Кроме площадей учитываются и объёмы. В итоге мы ежегодно порядка 500-600 тысяч тонн зерна не показываем. Не секрет, что сегодня уходит зерно за наличку в Казахстан», — говорит Сергей Серов.

Он добавляет, что в условиях жесточайших санкций, неурожая в Европе, государству нужен чёткий учёт баланса зерна. Но пока механизм во ФГИС не отладится, возможны сбои и сложности, отмечает эксперт. При этом Серов считает, что в программу необходимо внести изменения. Было бы правильным, по его мнению, сдвинуть её начало хотя бы на 1 октября, когда крестьяне закончат уборку. Кроме этого, Серов считает, что в программу необходимо внести изменения.

«Конечно, в разгар уборочной кампании теряется время на оформление. Отодвинуть бы срок введения хотя бы до окончания работ, когда у крестьян всё будет на складе оприходовано и он начинает искать достойный рынок. Мы (комитет по сельскому хозяйству, — прим. ред.) будем добиваться, чтобы разрешительные документы можно было оформлять не на отдельные партии, а на весь объём», — говорит Серов.

По мнению Александра Вайса, соответствующим структурам «всё-таки нужно принять волевое решение и хотя бы отсрочить обязательность реализации этой программы минимум на год».

Один из районных председателей агрокомитета считает, что передышка действительно крестьянам бы не помешала. Но в том, что случилось, по его мнению, есть и доля вины крестьян.

«Как обычно бывает, все откладывали до 1 сентября. Те, кто регистрировались в числе первых, у них проблем не было. Сейчас если разрешат работу во ФГИС перенести, опять все крестьяне отложат это на последний момент. Менталитет у нас такой. Помните, какие с боинами были проблемы, а теперь уже потихоньку все привыкли, всё наладилось», — отмечает эксперт.

В Минсельхозе отменять программу не планируют, но обещают все ошибки и недочёты системы устранить и пока все не отладится не выписывать штрафов, сообщает газета «Коммерсант». Но когда это всё «устаканится» и каким ущербом обернётся, вопрос остаётся открытым.