Почти 1,2 млн тонн грубых и сочных кормов заготовили алтайские аграрии

В Алтайском крае по состоянию на 10 августа заготовили 1,177 млн тонн грубых и сочных кормов, сообщили в региональном Минсельхозе.

Сена хозяйства заготовили 64% от потребности, а сенажа — 78%.

В ведомстве добавили, что при закладывании сенажа для повышения качества и сохранности кормов применяют консерванты. Всего в крае порядка 70% сочных кормов заготавливают с консервантами и биопрепаратами.