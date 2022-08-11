Почти 1,2 млн тонн грубых и сочных кормов заготовили алтайские аграрии
Запасы сена и сенажа составляют уже больше половины от необходимого
11 августа 2022, 10:50, Никита Черников
В Алтайском крае по состоянию на 10 августа заготовили 1,177 млн тонн грубых и сочных кормов, сообщили в региональном Минсельхозе.
Сена хозяйства заготовили 64% от потребности, а сенажа — 78%.
В ведомстве добавили, что при закладывании сенажа для повышения качества и сохранности кормов применяют консерванты. Всего в крае порядка 70% сочных кормов заготавливают с консервантами и биопрепаратами.
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