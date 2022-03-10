Почти вся сельхозпродукция подорожала за неделю в Алтайском крае

Почти вся сельхозпродукция стала дороже с 25 февраля по 4 марта, следует из данных мониторинга цен Центра сельхозконсультирования Алтайского края. Среди зерновых культур сильнее всего подорожала пшеница III класса — теперь её цена составляет 16,9 тыс. рублей за тонну, на 726 руб. больше, чем неделей ранее.

Стоимость гречихи поднялась на 750 руб. за тонну, до 47 тыс. рублей. Пшеница IV класса с высоким содержанием клейковины подорожала на 700 руб., овёс — на 500 руб., ячмень — на 400 руб.

Напомним, инфляция в России с 26 февраля по 4 марта 2022 года ускорилась до 2,22%, хотя с 19 по 25 февраля показатель составлял только 0,45%. С 1 по 4 марта цены выросли на 1,26%, с начала года — на 3,46%. Среднесуточный рост цен за четыре дня марта 2022 года составил 0,314% (против 0,026% за 9 дней марта 2021 года). Такого высокого недельного роста цен не было с декабря 1998 года, когда в целом за месяц инфляция составила 11,6%.