После ухода IKEA в России взлетел спрос на мебель на заказ

Спрос на изготовление и сборку мебели на заказ вырос на 30% год к году. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги», это произошло после ухода IKEA с российского рынка.

Так, наиболее популярные запросы — изготовление кроватей, диванов, шкафов и столов. В YouDo также заметили увеличение числа запросов, связанных с изготовлением мебели на заказ — на 20% к февралю этого года.

Предложение мастеров делает конкурентным гибкость цен, отметил директор «Авито Услуг» Георгий Акопян. В первом квартале 2022 года объём производства мебели в России, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в денежном выражении вырос на 20% год к году, до 79,6 миллиарда рублей.