Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют на 4,3% с 1 февраля 2019 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому пособия и компенсации для отдельных категорий граждан проиндексируют с 1 февраля 2019 года на 4,3%. Документ опубликован на сайте кабмина.

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Экономика Ежемесячные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля

"Законодательством в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года", – говорится в пояснительной записке к документу.

Установленный коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, которые предусмотрены двумя законами РФ и девятью федеральными законами, равняется 1,043 (или 4,3%).

Уточняется, что индексацию проведут для пособий ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей.

Повысятся выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве, а также профессиональных заболеваний.