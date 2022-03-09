Постпреды ЕС согласовали новые санкции в отношении российских бизнесменов и руководителей

Новые ограничения могут коснуться криптовалютного рынка, а также морского сектора

9 марта 2022, 14:45, Илья Звягинцев

Постпреды ЕС согласовали новый список санкций в отношении российских бизнесменов и руководителей. Об этом сообщили французские представители Евросоюза.

Документом «разъясняется вопрос о криптовалюте и дополняется список технологий и товаров, которые не могут быть экспортированы». Также рассматривается возможность введения ограничений в отношении морского сектора.

Санкции будут официально приняты Европейским союзом путём письменной публикации.

Также отмечается, что представители Евросоюза одобрили отключение от системы SWIFT трёх банков из Белоруссии.

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