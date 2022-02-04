Пострадавших в пандемию бизнесменов Барнаула освободят от платежей по аренде

Барнаульские предприниматели, работающие в пострадавших во время пандемии отраслях, будут освобождены от арендной платы, если они арендуют муниципальное имущество и земельные участки. Соответствующие изменения утвердили депутаты городской думы Барнаула.

Поддержка предусмотрена для следующих отраслей: транспортная деятельность; культура, организация досуга и развлечений; деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес, общественное питание; деятельность организаций допобразования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность в области здравоохранения; операции с недвижимым имуществом.

По словам председателя думы Галины Буевич, размер поддержки составит 6,2 млн рублей.