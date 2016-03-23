Потери пенсионных накоплений россиян в 2015 году превысили 200 млрд рублей

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Потери россиян в накопительной системе пенсий в течение 2015 года превысили 200 миллиардов рублей, заявила вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец.

"Граждане Российской Федерации в накопительной системе за прошлый год потеряли более 200 млрд рублей, и у нас сегодня не определен источник, кто и когда возместит эти деньги", - подчеркнула госпожа Голодец.

Как передает "Интерфакс", данные потери произошли ввиду неэффективного распоряжения со стороны негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний деньгами будущих пенсионеров.

Ольга Голодец также акцентирована внимание на том, что считает очень большой проблемой непрозрачность размещения денег в негосударственных пенсионных фондах.