Правительство определило список товаров, запрещенных к вывозу из России

До конца 2022 года более 200 наименований нельзя будет экспортировать во все страны, кроме членов ЕАЭС

10 марта 2022, 15:10, Илья Звягинцев

Правительство России утвердило список товаров, которые будут запрещены к вывозу из России до конца 2022 года. Всего в этом списке более 200 наименований.

В перечень попало технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, а также транспорт, сельхозтехника и электроника.

В списке также находятся вагоны, локомотивы, различные станки и некоторые виды лесоматериалов.

Под запретом все направления экспорта за исключением стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.

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