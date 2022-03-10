Правительство определило список товаров, запрещенных к вывозу из России

Правительство России утвердило список товаров, которые будут запрещены к вывозу из России до конца 2022 года. Всего в этом списке более 200 наименований.

В перечень попало технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, а также транспорт, сельхозтехника и электроника.

В списке также находятся вагоны, локомотивы, различные станки и некоторые виды лесоматериалов.

Под запретом все направления экспорта за исключением стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии.