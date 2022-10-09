Правительство расширило возможности льготных кредитов на закупку импортной продукции

Правительство России расширило возможности льготных кредитов на закупку импортной продукции. Об этом сказано в сообщении на сайте кабмина.

После внесённых изменений предприниматели смогут тратить кредитные деньги не только на покупку сырья и оборудования, но также на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также НДС и таможенных пошлин.

Ранее в институте РАН заявили о том, что инерционный сценарий развития российской экономики, который в настоящее время видится наиболее вероятным, приведёт к тому, что в 2021-2025 годах её рост не превысит 2%, а в период 2040-2050 годов упадёт до 1,2%.