Правительство РФ одобрило увеличение МРОТ до 7,5 тысячи рублей
Дмитрий Медведев заявил об увеличении МРОТ с 1 июля еще в марте. Он отметил, что в бюджете есть ресурсы на 21%-ное увеличение
14 апреля 2016, 05:33
Фото: sibdepo.ru
Российское правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июля текущего года на 20,9% – до 7,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сказано в сообщении правительства.
Отмечается, что поправки в статью 1 закона "О минимальном размере оплаты труда" подготовили депутаты-единороссы Ольга Баталина, Владимир Васильев, Андрей Исаев, Сергей Неверов и сенаторы Галина Карелова и Валерий Рязанский.
По данным кабмина, повышение поспособствует увеличению соотношения МРОТ и прогнозируемой величины прожиточного минимума с 53,5% до 64,7%.Напомним, о решении увеличить МРОТ с 1 июля в конце марта сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Тогда он подчеркнул, что с 1 января 2016 года показатель уже увеличили на 4% (до 6,204 рубля). При этом, по его словам, в бюджете есть ресурсы для увеличения МРОТ еще на 21%.
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