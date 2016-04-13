Правительство РФ одобрило увеличение МРОТ до 7,5 тысячи рублей

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Российское правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июля текущего года на 20,9% – до 7,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сказано в сообщении правительства.

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Общество Минимальный размер оплаты труда в России вырастет с 1 июля – Медведев

Отмечается, что поправки в статью 1 закона "О минимальном размере оплаты труда" подготовили депутаты-единороссы Ольга Баталина, Владимир Васильев, Андрей Исаев, Сергей Неверов и сенаторы Галина Карелова и Валерий Рязанский.

По данным кабмина, повышение поспособствует увеличению соотношения МРОТ и прогнозируемой величины прожиточного минимума с 53,5% до 64,7%.

Напомним, о решении увеличить МРОТ с 1 июля в конце марта сообщил премьер-министр РФ. Тогда он подчеркнул, что с 1 января 2016 года показатель уже увеличили на 4% (до 6,204 рубля). При этом, по его словам, в бюджете есть ресурсы для увеличения МРОТ еще на 21%.