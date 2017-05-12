Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

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Российское правительство внесло изменения в правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное на сайте кабмина соответствующее постановление.

Агентство пишет, что в закон ввели положения, которые устанавливают особенности включения в страховой стаж и подтверждения соответствующих периодов. Кроме этого, для обеспечения полнейшего учета меняются правила сбора подтверждающей информации.

В справке к документу говорится об установлении, в частности, упрощенного порядка подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, которое достигло возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. "Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета", - добавляет агентство.

Сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым ведется уход.