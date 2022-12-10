Правительство установило пошлины в 35% на ряд товаров из недружественных стран

Правительство России ввело пошлины на товары, ввозимые из недружественных стран. Как сообщает РИА Новости, сбор в 35% будет действовать на ряд продукции, производимой в государствах, которые нарушают экономические интересы РФ.

Так, речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Также списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. Также в список вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран.

В Минпромторге подчеркнули, что у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежным. В ведомстве подчеркнули, что пошлины на товары, в которых Россия пока не может удовлетворить спрос, сейчас устанавливаться не будут.