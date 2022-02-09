Правительство утвердило концепцию оборота криптовалют в России под контролем государства

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют. Концепция описывает механизм совершения операций под контролем государства. Соответствующий проект опубликован на сайте правительства.

Клиент должен пройти идентификацию и открыть счёт у организатора системы обмена цифровых валют. У того же оператора следует завести криптовалютный кошелёк, привязанный к предыдущему счёту.

Информация о сделках с криптовалютой поступит в банк, который проверит законность операции. Только после подтверждения криптобиржа проводит операцию, а в информационной системе остаётся соответствующая запись. Движение денег возможно только по электронным кошелькам клиента и оператора, открытым в банке — организаторе системы.

Концепция предполагает, что государство будет регулировать денежный оборот и делить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Проводить операции смогут российские юридические лица, а иностранным биржам придётся открыть представительство в России.

Криптовалютные площадки будут проходить лицензирование, их обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Организаторами системы смогут выступать банки с универсальной лицензией. Они должны иметь программное обеспечение, позволяющее идентифицировать участников сделки, проверять законность операций, контролировать движение средств, хранить информацию о сделке минимум пять лет.