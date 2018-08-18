Правительство выступило против изъятия сверхдоходов у бизнеса

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Кабмин РФ считает нецелесообразным увеличивать налоговое бремя для экспортеров, получающих прибыль из-за ослабления курса рубля. Об этом заявил представитель первого вице-премьера - главы Минфина Антона Силуанова, передает РИА Новости.

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Экономика Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов металлургов

"Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — заявил он.

Напомним, на минувшей неделе помощник главы государства Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до пятисот миллиардов рублей в год. Согласно предложению, меры затрагивают "Евраза", НЛМК, "Норникеля", "Северстали", ММК, "Металлоинвеста", СУЭК, "Мечела", "Алросы", "Полюса", "Сибура", "Фосагро", "Уралкалия", "Акрона". Ряд представителей крупного бизнеса пригласили на совещание к Белоусову и Силуанову, встреча назначена на 24 августа.

В Кремле заявили, что сформируют позицию по предложению после того, как своим мнением поделиться правительство.

Агентство пишет, что Минпромторг анализирует возможное влияние таких мер на экономику и консультируется с металлургами и компаниями химической отрасли. При этом источник в Минэкономразвития заявил, что ведомство не поддержит предложение Белоусова.

Сам помощник президента отмечал, что его идея не связана с поиском денег на исполнение майского указа главы государства, а призвана выровнять налоговую нагрузку.