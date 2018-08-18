Правительство выступило против изъятия сверхдоходов у бизнеса

Ранее помощник президента предложил изъять дополнительные доходы для того, чтобы выровнять налоговую нагрузку

18 августа 2018, 12:41

Фото: gospress.ru

Кабмин РФ считает нецелесообразным увеличивать налоговое бремя для экспортеров, получающих прибыль из-за ослабления курса рубля. Об этом заявил представитель первого вице-премьера - главы Минфина Антона Силуанова, передает РИА Новости.

Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов металлургов

Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов металлургов

"Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", — заявил он.

Напомним, на минувшей неделе помощник главы государства Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до пятисот миллиардов рублей в год. Согласно предложению, меры затрагивают "Евраза", НЛМК, "Норникеля", "Северстали", ММК, "Металлоинвеста", СУЭК, "Мечела", "Алросы", "Полюса", "Сибура", "Фосагро", "Уралкалия", "Акрона". Ряд представителей крупного бизнеса пригласили на совещание к Белоусову и Силуанову, встреча назначена на 24 августа.

В Кремле заявили, что сформируют позицию по предложению после того, как своим мнением поделиться правительство.

Агентство пишет, что Минпромторг анализирует возможное влияние таких мер на экономику и консультируется с металлургами и компаниями химической отрасли. При этом источник в Минэкономразвития заявил, что ведомство не поддержит предложение Белоусова.

Сам помощник президента отмечал, что его идея не связана с поиском денег на исполнение майского указа главы государства, а призвана выровнять налоговую нагрузку.

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