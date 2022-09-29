Предпринимателям Алтая доступно выгодное расчётно-кассовое обслуживание в Россельхозбанке

Россельхозбанк предлагает представителям бизнеса Алтайского края и Республики Алтай открыть расчётный счёт на выгодных условиях. Для них предусмотрены гибкие тарифы на все опции расчётно-кассового обслуживания (РКО).

«РСХБ предлагает выгодные пакеты РКО с целым комплексом бесплатных и льготных банковских услуг под различные сегменты малого, среднего и микробизнеса в соответствии с финансовыми потребностями предпринимателей. Продуктовая линейка Россельхозбанка в этом сегменте сформирована таким образом, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных направлений бизнеса, не только в аграрной сфере», — отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Для знакомства с расчётно-кассовым обслуживанием в банке доступны тарифы без абонентской платы:

— «Базовый Лайт», комиссия по которому не взимается на протяжении шести месяцев;

— «Агростарт», по которому комиссия не взимается на протяжении 12 месяцев.

Кроме того, тарифы «Расчётный эконом» и «Базовый комфорт» оптимальны для тех, кто совершает относительно небольшое количество платежей в месяц. Для них минимизирована сумма за ведение расчётного счёта — таким образом клиент экономит на обслуживании.

Для категории клиентов с большим количеством платежей подойдут тарифные планы «Расчётный стандарт» и «Агропремиум» — наилучшее соотношение между стоимостью ведения счета и количеством транзакций.

В каждый пакет РКО включено: открытие и ведение счёта, предоставление справочной информации, доступ к счёту из любой точки мира через системы «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк», осуществление переводов, предоставление кредита, бизнес-карта, которая позволяет экономить на банковских переводах, производить зачисление выручки на счёт, вносить и получать наличные без очередей в кассу и другие банковские операции.

При желании клиенты также могут оставаться на стандартном тарифе.

Подробную информацию о тарифах расчётно-кассового обслуживания и других услугах можно получить в ближайшем офисе РСХБ, на официальном сайте банка и по номеру: 8 800 100 78 70.

АО «Россельхозбанк»