Председатель АКЗС рассказал, какие рынки помогут экономике Алтая во время санкций
Ориентация — на внутренний и азиатский рынки
Негативные последствия санкции для Алтайского края могут минимизироваться благодаря тому, что регион в основном ориентирован на внутренний и неевропейский рынок. Об этом рассказал председатель АКЗС Александр Романенко, сообщает сайт Заксобрания.
По словам Романенко, экономика Алтайского края взаимодействует в основном с внутренним российским рынком. Также регион имеет каналы для экспорта и импорта товаров со странами ближнего зарубежья, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Романенко отметил, что государство принимает меры для стабилизации социально-экономической ситуации, поддержки финансового сектора и платёжных систем, защиты вкладов и по сдерживанию роста цен на основные потребительские товары.
Также Романенко обратился к руководителям предприятий, представителям малого и среднего бизнеса, а также фермерам.
«В сегодняшней ситуации нужно принимать взвешенные, осознанные управленческие решения, обеспечивая работу своих предприятий, своего бизнеса. Не надо совершать скоропалительных, необдуманных действий, которые могут оказаться ошибочными и только ухудшат финансовое положение предприятий и граждан», — сообщил председатель АКЗС.