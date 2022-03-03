Председатель АКЗС рассказал, какие рынки помогут экономике Алтая во время санкций

Негативные последствия санкции для Алтайского края могут минимизироваться благодаря тому, что регион в основном ориентирован на внутренний и неевропейский рынок. Об этом рассказал председатель АКЗС Александр Романенко, сообщает сайт Заксобрания.

По словам Романенко, экономика Алтайского края взаимодействует в основном с внутренним российским рынком. Также регион имеет каналы для экспорта и импорта товаров со странами ближнего зарубежья, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Романенко отметил, что государство принимает меры для стабилизации социально-экономической ситуации, поддержки финансового сектора и платёжных систем, защиты вкладов и по сдерживанию роста цен на основные потребительские товары.

Также Романенко обратился к руководителям предприятий, представителям малого и среднего бизнеса, а также фермерам.