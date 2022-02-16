Представители алтайского Центра госзакупок прошли обучение на "Фабрике офисных процессов"

Более 30 представителей КГКУ “Центр государственных закупок Алтайского края” (ЦГЗ) прошли в январе и феврале 2022 года обучение на “Фабрике офисных процессов”, открытой в регионе в рамках нацпроекта “Производительность труда”. Обучение проводили эксперты Регионального центра компетенций.

Руководители и специалисты ЦГЗ с помощью инструментов бережливого производства учились на практике находить и устранять потери в офисном процессе. Они показали высокоорганизованную командную работу и заинтересованность в обучении, и в результате достигли высоких показателей.

Напомним, “Фабрика офисных процессов” (ФОП) — это учебная практическая площадка, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе “обучение действием” (action learning). Суть метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Целевая аудитория ФОП: руководители и сотрудники предприятий-участников — директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта “Производительность труда”. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.