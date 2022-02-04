Представители АлтГАУ показали лучший результат на "Фабрике офисных процессов"

Деканы и руководители административных подразделений АлтГАУ 27 января стали участниками “Фабрики офисных процессов”. Обучение проводили эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

За один рабочий день представители университета прожили учебный квартал, в течение которого они с помощью инструментов бережливого производства учились на практике находить и устранять потери, мешающие процессу быть более эффективным.

Участники не только показали высокоорганизованную командную работу и заинтересованность в обучении, но и достигли наилучшего результата на сегодняшний день из всех команд Алтайского края, участвующих в “Фабрике офисных процессов”.

“Участие команды деканов и руководителей административных подразделений университета в “Фабрике офисных процессов” позволило приобрести новые компетенции в критическом анализе процессов документооборота, выявить сотрудников, способных проявить себя при решении несвойственных для них задач, и сплотить управленческую команду”, — отметил ректор АГАУ Николай Колпаков.

Ректор также выразил благодарность Александру Вагенлейтеру и Константину Трегубу за интересный и полезный тренинг. Колпаков уверен, что в дальнейшем это позволит улучшить результаты работы университета

Напомним, “Фабрика офисных процессов” (ФОП) — это учебная практическая площадка, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе “обучение действием” (action learning). Суть метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП: руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений, сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта “Производительность труда”. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.