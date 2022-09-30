Сотрудники барнаульской компании стали лидерами «Фабрики офисных процессов»

«Фабрика офисных процессов» прошла для сотрудников рекламно-производственной компании «Актив» 28 сентября. Обучение проводили тренеры Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В рамках мероприятия представители «Актива» за один рабочий день прожили целый квартал. Они оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширили знания и навыки в области бережливого производства.

«Фабрика позволила нам под другим углом посмотреть на работу документов и сотрудников в офисе. Подняться над потоком и увидеть, что, где и как можно улучшить и упростить. Тренеры создали удивительно позитивную и конструктивную атмосферу обучения, что также позволило нашей команде получить бесценный опыт оптимизации процесса», — отметил заместитель директора по развитию Артём Кочанович.

Кроме того, по достигнутым показателям команда «Актива» вошла в топ лидеров «Фабрики офисных процессов», рекордсменами которого также являются представители ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

Напомним, «Фабрика офисных процессов» — это учебная площадка, на которой участники получают реальный опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Фабрика базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Участники решают непривычные и нестандартные задачи, анализируя свой практический опыт и опыт коллег, и применяя инструменты бережливого производства. Как показывает практика, благодаря этому растёт уровень компетенций, вовлечённость коллектива в деятельность предприятия.

Принять участие в «Фабрике офисных процессов» могут представители предприятий — участников национального проекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»