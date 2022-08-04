Приложение Газпромбанка исчезло из Google Play
C уже установленным приложением можно без ограничений
4 августа 2022, 08:30, Никита Черников
Приложение Газпромбанка временно недоступно в магазине приложений Google Play, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Наше приложение для Android сейчас недоступно для скачиваний в Google Play. Мы прорабатываем варианты, чтобы в скором времени это исправить. C ранее установленным приложением можно работать в прежнем режиме, все его функции и сервисы доступны в полном объёме», — говорится в сообщении.
В ГПБ призвали не удалять уже установленное приложение, так как установить через Google Play его пока не получится.
Тем не менее скачать программу можно с сайта банка и из сторонних магазинов приложений: RuStore и Huawei AppGallery.
Ранее сообщалось, что ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты в сентябре.
Комментарии
Новости партнеров