Приложение Газпромбанка исчезло из Google Play

Приложение Газпромбанка временно недоступно в магазине приложений Google Play, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Наше приложение для Android сейчас недоступно для скачиваний в Google Play. Мы прорабатываем варианты, чтобы в скором времени это исправить. C ранее установленным приложением можно работать в прежнем режиме, все его функции и сервисы доступны в полном объёме», — говорится в сообщении.

В ГПБ призвали не удалять уже установленное приложение, так как установить через Google Play его пока не получится.

Тем не менее скачать программу можно с сайта банка и из сторонних магазинов приложений: RuStore и Huawei AppGallery.

Ранее сообщалось, что ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты в сентябре.