Приложения Газпромбанка и МКБ исчезли из App Store

Приложения Газпромбанка и МКБ (Московский кредитный банк) исчезли из App Store.

В Газпромбанке заявили, что программа недоступна временно, организация уже прорабатывает «альтернативные варианты», чтобы в скором времени восстановить её работоспособность.

Уже установленное на iPhone приложение продолжит работать в прежнем режиме — главное, его не удалять, добавили в пресс-службе.

«Также информируем, что приложение „Газпромбанк Инвестиции“ доступно в App Store, как и раньше! В Google Play и Huawei AppGallery никаких изменений нет, все наши приложения доступны в полном объёме», — сказано в пресс-релизе.

Ранее Газпромбанк и МКБ попали под санкции США, а последний также отключили от SWIFT.